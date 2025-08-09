रक्षाबंधन के दिन MLA रविंद्र भाटी की अनूठी पहल, खेजड़ी को बांधी राखी; पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

इस अवसर पर विधायक के साथ-साथ स्थानीय बहनों ने भी खेजड़ी वृक्ष को राखी बांधी और इसे संरक्षित करने का वचन दिया। इसके बाद बहनों ने विधायक भाटी को भी राखी बांधकर इस आयोजन को और यादगार बनाया। भाटी ने इस मौके पर सभी छोटी बहनों को राखी की बधाई दी और बड़ी बहनों को प्रणाम करते हुए कहा कि आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। हमारा पर्यावरण से पुराना रिश्ता है और इसे बचाने के लिए हमें ऐसी पहल को और बढ़ावा देना होगा।