गोगामेडी हत्याकांड : शूटर को पनाह देने वाली महिला की जमानत याचिका खारिज

न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने पूजा सैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा कि पति महेन्द्र कुमार पर शूटर नितिन फौजी को वारदात से पहले अपने घर में पनाह देने और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी होने का आरोप है। याचिकाकर्ता करीब डेढ़ साल से जेल में है और विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी होने में समय लगने की संभावना है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए।