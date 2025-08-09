Jaipur: फंदे से झूलता मिला नर्सिंग छात्र का शव, पुलिस ने दरवाजा काटकर निकाला

जयपुर। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग छात्र का शव फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने कमरे का दरवाजा कटर से काटकर उसे बाहर निकाला और महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी अनिल जैमनी के अनुसार मृतक प्रियांशु चावला (22) मूलत: शाहपुरा, भीलवाड़ा का रहने वाला था। वह सीतापुरा आरके पुरम में किराये के कमरे में रहकर निजी कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार सुबह उसका शव चादर से बने फंदे से झूलता मिला।