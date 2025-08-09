Jaipur: फंदे से झूलता मिला नर्सिंग छात्र का शव, पुलिस ने दरवाजा काटकर निकाला

जयपुर। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग छात्र का शव फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने कमरे का दरवाजा कटर से काटकर उसे बाहर निकाला और महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी अनिल जैमनी के अनुसार मृतक प्रियांशु चावला (22) मूलत: शाहपुरा, भीलवाड़ा का रहने वाला था। वह सीतापुरा आरके पुरम में किराये के कमरे में रहकर निजी कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार सुबह उसका शव चादर से बने फंदे से झूलता मिला।
गुरुवार सुबह परिजन और दोस्तों के फोन नहीं उठाने पर मकान मालिक को जानकारी दी गई। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा नहीं खुलने पर कटर से काटकर खोला गया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है।
परिजन ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है, हालांकि पुलिस के अनुसार कमरा अंदर से बंद था और शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है।
मृतक के पिता श्यामलाल ने सांगानेर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या के शक में मुकदमा दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि उनके बेटी की हत्या करके शव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। श्यामलाल ने बताया कि भले ही अंदर से कमरा बंद रहा हो, लेकिन बाहर जाने के लिए खिड़की खुली थी।
पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ जांच शुरू कर दी है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस मृतक के मोबाइल डिटेल के आधार पर कुछ क्लू खोज रही है।