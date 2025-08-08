हृदय विदारक हादसा : ट्रेन की चपेट में आई मां-बेटी, दर्दनाक मौत, स्कूल से लौट रही थी घर

जानकारी के मुताबिक मृतक शिक्षिका सुशीला बिंदायका के विजयपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2018 कार्यरत थी। बेटी भाव्या सैनी की तबीयत खराब होने के कारण सुशीला उसे अपने साथ स्कूल ले आई थी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद मां-बेटी घर जाने के लिए पैदल रेलवे लाइन क्रॉस कर बस में बैठने के लिए जा रही थी। अजमेर की ओर से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मां-बेटी दोनों की मौत हो गई।