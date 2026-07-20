20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

जयपुर

Monsoon Rain Alert : राजस्थान में फिर मेहरबान होगा मानसून, 21 जुलाई से भारी बारिश के आसार

Rajasthan Monsoon Rain Alert: राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों को लेकर राहत भरी खबर है। मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति की ओर लौट आई है, जिसके चलते आगामी दिनों में प्रदेशभर में मानसून के एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने की प्रबल संभावना बन गई है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jul 20, 2026

Rain alert in Rajasthan

राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फाइल फोटो-पत्रिका)

Rajasthan Monsoon Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों को लेकर राहत भरी खबर है। मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति की ओर लौट आई है, जिसके चलते आगामी दिनों में प्रदेशभर में मानसून के एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने की प्रबल संभावना बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर, दिल्ली, लखनऊ और रांची से होकर गुजर रही है।

बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। उधर, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी और कई जिलों में वर्षा के नए रिकॉर्ड बने थे।

लेकिन इस बार मौसम का पैटर्न अलग नजर आ रहा है। यदि जुलाई के अंतिम दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो लगातार सामान्य से अधिक वर्षा का सिलसिला टूट सकता है और प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा की कमी दर्ज हो सकती है।

अलवर और धौलपुर में बारिश

अलवर के कठूमर इलाके में दोपहर करीब 1:15 बजे तेज बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। धौलपुर जिले में सुबह 8 बजे से दोपहर तक बारिश हुई। बारिश की वजह से शहर में जगह-जगह पानी भर गया है। जगन चौराहे पर लोगों को परेशानी हो रही है।

जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 20 जुलाई को जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है।

जयपुर-भरतपुर में भारी बारिश का अलर्ट

21 और 22 जुलाई से प्रदेश में बारिश का दायरा और बढ़ेगा। कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

23 से 27 जुलाई: पूरे राजस्थान में झमाझम का दौर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 23 से 27 जुलाई के दौरान पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरह मेहरबान रहेगा। इस दौरान कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और लगातार बारिश का दौर जारी रहने की प्रबल संभावना है। इससे प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।

Weather Update: अगले 6-7 दिन इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

ये भी पढ़ें
P Monsoon Update, Landslide Warning Himachal, Uttarakhand Weather

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 03:51 pm

Published on:

20 Jul 2026 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Rain Alert : राजस्थान में फिर मेहरबान होगा मानसून, 21 जुलाई से भारी बारिश के आसार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसून

राजस्थान की जनता के लिए खुशखबरी, 21 जुलाई से फिर लगेंगे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर

Rajasthan Rural-Urban Service Camp
जयपुर

Jaipur: छत पर कमरा बनाने की बात पर बवाल, दो भाइयों के बीच चले लाठी-डंडे, रिश्तेदार बुलाकर करवाया परिवार पर हमला

Family Dispute
जयपुर

संपादकीय : शौचालयों की कमी महिला स्वास्थ्य व गरिमा का संकट

Women Toilet Problem
ओपिनियन

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने चेताया, अब देरी हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी, जानें कब से हो सकती है वोटिंग

Rajasthan Panchayat-Nikay Elections
जयपुर

कांग्रेस OBC महिला विंग के लिए राजस्थान से 9 का चयन, राष्ट्रीय कन्वीनर बनीं सुचित्रा आर्य, सचिन पायलट ने दी बधाई

Congress OBC Women Wing National Convener Rajasthan Suchitra Arya Sachin Pilot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.