Monsoon Rain Alert : राजस्थान में फिर मेहरबान होगा मानसून, 21 जुलाई से भारी बारिश के आसार

Rajasthan Monsoon Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों को लेकर राहत भरी खबर है। मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति की ओर लौट आई है, जिसके चलते आगामी दिनों में प्रदेशभर में मानसून के एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने की प्रबल संभावना बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर, दिल्ली, लखनऊ और रांची से होकर गुजर रही है।