जयपुर में मां के अवैध संबंधों ने किया नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट, मां ही करवाती थी गंदा काम, दोनों गिरफ्तार

Mother And Her Lover Arrested In Rape Case: नाबालिग की मां के कहने पर पड़ोसी राजकुमार गंदा काम कर रहा था। इस पर पुलिस ने आरोपी की जानकारी जुटाने के बाद राजकुमार को बिहार से गिरफ्तार कर लिया।