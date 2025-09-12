Rajathan: बीजेपी की कार्यशाला में नहीं आए MP-MLA, बीच बैठक छोड़कर निकले प्रभारी; अब लेंगे ये एक्शन

Rajathan Politics: पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर होने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान की तैयारी के लिए भाजपा ने गुरुवार को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सांसद, मंत्रियों, विधायकों व पदाधिकारियों की जमकर क्लास ली। यही नहीं, वे सीएम के सत्र के लिए रुके तक नहीं और भाषण देकर निकल गए।
दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में हुई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में अग्रवाल ने मंच पर ही गेट पर रखा रजिस्टर मंगवा लिया। उन्होंने एक-एक कर उपस्थिति बतानी शुरू की। अग्रवाल ने कहा कि 118 विधायकों में से मात्र 72 ही यहां मौजूद हैं और 14 सांसदों में से 8 सांसद नहीं आए। वहीं, 44 जिलाध्यक्षों में से 35 ही आए। प्रदेश पदाधिकारी भी 35 में से 22 ही आए हैं।
राधामोहन अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से कहा कि सभी से लिखित में यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या आवश्यक काम रहा जो संगठन की बैठक में आना भी जरूरी नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा अभियान जन अभियान बने। एक ही चेहरा सब जगह दिखेगा तो फिर नए लोग कैसे जुड़ेंगे? इसके बाद अग्रवाल वहां से निकल गए।
फिर उनसे बातचीत के लिए गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम उनकी कार के पास पहुंचे। दोनों के बीच पांच मिनट बातचीत हुई। हालांकि भाजपा की ओर से कहा गया है कि अग्रवाल को खींवसर जाना था इसलिए वे अपने सत्र के बाद निकल गए।
सेवा पखवाडे़ के तहत रक्तदान शिविर प्रत्येक जिला और मंडल स्तर पर लगेंगे। सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं के साथ विकसित भारत विषय आधारित चित्रकला प्रतियोगिताएं होंगी। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी भी लगेगी। कार्यशाला में युवा मैराथन का पोस्टर और टी-शर्ट का विमोचन किया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थीं।
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए पीएम ने जो कार्य किए वो अभूतपूर्व है। जीएसटी रिफॉर्स को लेकर उन्होंने कहा कि इससे गरीब, व्यापारी, उद्योगपति को लाभ मिलेगा। धर्मान्तरण बिल को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेसी नेताओं को इस बिल से बहुत दर्द है। कांग्रेसी नेता विधानसभा में लगातार गतिरोध पैदा करते रहे, विधानसभा में बोलने की बजाय इनके नेता सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं।