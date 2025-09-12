Rajathan: बीजेपी की कार्यशाला में नहीं आए MP-MLA, बीच बैठक छोड़कर निकले प्रभारी; अब लेंगे ये एक्शन

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए पीएम ने जो कार्य किए वो अभूतपूर्व है। जीएसटी रिफॉर्स को लेकर उन्होंने कहा कि इससे गरीब, व्यापारी, उद्योगपति को लाभ मिलेगा। धर्मान्तरण बिल को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेसी नेताओं को इस बिल से बहुत दर्द है। कांग्रेसी नेता विधानसभा में लगातार गतिरोध पैदा करते रहे, विधानसभा में बोलने की बजाय इनके नेता सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं।