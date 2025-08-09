9 अगस्त 2025,

शनिवार

जयपुर

Muhana Mandi : अरबी हो रही सस्ती, हरी मिर्ची, फूल गोभी और ​भिंडी के दाम भी नीचे

जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज अरबी के दामों में गिरावट देखी गई। थोक मंडी में आज अरबी के दाम 15 से 16 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​भिंडी के दाम भी नीचे रहे। आज मंडी में ​भिंडी 14 से 17 रुपए के बीच बिकी।

जयपुर

Murari

Aug 09, 2025

- मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में गिरावट

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज अरबी के दामों में गिरावट देखी गई। थोक मंडी में आज अरबी के दाम 15 से 16 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​भिंडी के दाम भी नीचे रहे। आज मंडी में ​भिंडी 14 से 17 रुपए के बीच बिकी। इनके अलावा आज टमाटर 45 से 47 रुपए के बीच बिका। ग्वार फली आज भी महंगी रही आज ग्वार फली के दाम 60 से 80 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों के दाम आज नीचे रहे। रक्षाबंधन के चलते मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आज अवकाश है। आलू-प्याज मंडी में अब कारोबार 11 अगस्त को होगा। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 45 से 47 रुपए

मिर्ची 30 से 35 रुपए

बारीक मिर्च 28 से 32 रुपए

फूल गोभी 25 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 16 से 17 रुपए

करेला 35 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 48 से 60 रुपए

नींबू 20 से 25 रुपए

लोकी 15 से 18 रुपए

भिंडी 14 से 17 रुपए

अदरक 45 से 68 रुपए

ग्वार फली 60 से 80 रुपए

बैंगन 15 से 30 रुपए

कद्दू 7 से 8 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 20 से 28 रुपए

तुरई 50 से 60 रुपए

अरबी 15 से 16 रुपए

टिंडा 45 से 70 रुपए

कैरी 45 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

09 Aug 2025 11:57 am

09 Aug 2025 11:57 am

