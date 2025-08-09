Muhana Mandi : अरबी हो रही सस्ती, हरी मिर्ची, फूल गोभी और ​भिंडी के दाम भी नीचे

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज अरबी के दामों में गिरावट देखी गई। थोक मंडी में आज अरबी के दाम 15 से 16 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​भिंडी के दाम भी नीचे रहे। आज मंडी में ​भिंडी 14 से 17 रुपए के बीच बिकी। इनके अलावा आज टमाटर 45 से 47 रुपए के बीच बिका। ग्वार फली आज भी महंगी रही आज ग्वार फली के दाम 60 से 80 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों के दाम आज नीचे रहे। रक्षाबंधन के चलते मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आज अवकाश है। आलू-प्याज मंडी में अब कारोबार 11 अगस्त को होगा। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।