Muhana Mandi : अरबी हो रही सस्ती, तुरई के दाम फिर चढ़े, आलू-प्याज के दाम नीचे

- आज थोक मंडी में टमाटर के दाम और नीचे आए, 20 से 28 रुपए किलो बिका
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज अरबी के दाम नीचे रहे। वहीं टमाटर के दामों में भी गिरावट रही। वहीं आज मंडी में तुरई के दाम में हल्का उछाल दिखा। आज थोक मंडी में तुरई के दाम 35 से 40 रुपए के बीच बोले गए। टमाटर आज 20 से 28 रुपए के बीच बिका और अरबी के दाम आज 18 से 20 रुपए के बीच बिकी। इनके अलावा शिमला मिर्च आज भी थोड़ी महंगी बिकी। आज मंडी में शिमला मिर्च के दाम 40 से 50 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जी भिंडी, करेला, बैंगन, कद्दू, फूल गोभी व पत्ता गोभी के दाम आज मंडी में स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम स्थित रहे। थोक मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए, प्याज 10 से 19 रुपए तो लहसुन आज 30 से 80 रुपए के बीच बिका। थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 20 से 28 रुपए
मिर्ची 10 से 16 रुपए
बारीक मिर्च 35 से 40 रुपए
फूल गोभी 25 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए
करेला 20 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 12 से 16 रुपए
भिंडी 17 से 25 रुपए
अदरक 35 से 75 रुपए
गवार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 18 रुपए
तुरई 35 से 40 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 30 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-------------------------
आलू-प्याज के दाम स्थिर
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 14 रुपए
प्याज एमपी 15 से 17 रुपए
प्याज नासिक 17 से 19 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर