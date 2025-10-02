Muhana Mandi : फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व टिंडा हो रहा महंगा, टमाटर-मिर्ची के दाम स्थिर, प्याज के दाम चढ़े

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी स​​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी महंगे बिकी तो टिंडा और ​शिमला मिर्च के दाम भी ऊपर नजर आए। आज मंडी में फूल गोभी के दाम 25 से 40 रुपए के बीच बोले गए तो ​शिमला मिर्च के दाम भी आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। वहीं टिंडा भी महंगा बिका। आज टिंडे के दाम भी 40 से 60 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आल प्याज में हल्का उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में आलू के दाम 6 से 12 रुपए तक बोले गए तो प्याज के दाम भी आज 8 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज दाम इस प्रकार रहे।