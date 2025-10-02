Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व टिंडा हो रहा महंगा, टमाटर-मिर्ची के दाम स्थिर, प्याज के दाम चढ़े

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी स​​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी महंगे बिकी तो टिंडा और ​शिमला मिर्च के दाम भी ऊपर नजर आए। आज मंडी में फूल गोभी के दाम 25 से 40 रुपए के बीच बोले गए तो ​शिमला मिर्च के दाम भी आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। वहीं टिंडा भी महंगा बिका। आज टिंडे के दाम भी 40 से 60 रुपए के बीच बोले गए।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 02, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी स​​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी महंगे बिकी तो टिंडा और ​शिमला मिर्च के दाम भी ऊपर नजर आए। आज मंडी में फूल गोभी के दाम 25 से 40 रुपए के बीच बोले गए तो ​शिमला मिर्च के दाम भी आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। वहीं टिंडा भी महंगा बिका। आज टिंडे के दाम भी 40 से 60 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आल प्याज में हल्का उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में आलू के दाम 6 से 12 रुपए तक बोले गए तो प्याज के दाम भी आज 8 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज दाम इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 20 रुपए 30

मिर्ची 15 से 20 रुपए

बारीक मिर्च 25 से 30 रुपए

फूल गोभी 25 से 40 रुपए

पत्ता गोभी 20 से 22 रुपए

करेला 15 से 20 रुपए

शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए

नींबू 37 से 40 रुपए

लोकी 12 से 16 रुपए

भिंडी 15 से 22 रुपए

अदरक 48 से 70 रुपए

ग्वार फली 35 से 40 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 10 से 13 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 25 से 28 रुपए

तुरई 15 से 20 रुपए

अरबी 15 से 16 रुपए

टिंडा 40 से 60 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

------------------------------------------

आलू सस्ता, प्याज के दाम चढ़े

आलू 6 से 13 रुपए

प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए

प्याज नासिक पुराना 14 से 17 रुपए

प्याज नासिक नया 15 से 18 रुपए

लहसुन 15 से 60 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व टिंडा हो रहा महंगा, टमाटर-मिर्ची के दाम स्थिर, प्याज के दाम चढ़े

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

21 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद भी शुरू नहीं हुई राजस्थान की ये एकमात्र सरकारी दवा फैक्ट्री, बच सकती थी मासूम बच्चों की जान

जयपुर

जयपुर में 50 लाख का साइबर फ्रॉड, मोबाइल के जरिये दो लोग हुए शिकार, एक्सपर्ट्स ने बताया कैसे बचें…

जयपुर

राजस्थान में रावण दहन की अनोखी परपंराएं, कहीं पूजा होती, कहीं पैरों से रौंदते, कहीं गधे का मुखौटा लगाते

जयपुर

Rajasthan News: हाल-ए-वित्त विभाग: कर्ज की चादर लंबी, जिम्मेदारों की कुर्सियां खाली, ​काबिल अफसरों का टोटा

जयपुर

Good News: राजस्थान में ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान शुरू, बारिश से खराब फसल का 72 घंटे में मिलेगा बीमा क्लेम

My Policy My Hands campaign
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.