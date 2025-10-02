Muhana Mandi : फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व टिंडा हो रहा महंगा, टमाटर-मिर्ची के दाम स्थिर, प्याज के दाम चढ़े

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी महंगे बिकी तो टिंडा और शिमला मिर्च के दाम भी ऊपर नजर आए। आज मंडी में फूल गोभी के दाम 25 से 40 रुपए के बीच बोले गए तो शिमला मिर्च के दाम भी आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। वहीं टिंडा भी महंगा बिका। आज टिंडे के दाम भी 40 से 60 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आल प्याज में हल्का उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में आलू के दाम 6 से 12 रुपए तक बोले गए तो प्याज के दाम भी आज 8 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज दाम इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 20 रुपए 30
मिर्ची 15 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 25 से 30 रुपए
फूल गोभी 25 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 20 से 22 रुपए
करेला 15 से 20 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 37 से 40 रुपए
लोकी 12 से 16 रुपए
भिंडी 15 से 22 रुपए
अदरक 48 से 70 रुपए
ग्वार फली 35 से 40 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 28 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू सस्ता, प्याज के दाम चढ़े
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 17 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 18 रुपए
लहसुन 15 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ
