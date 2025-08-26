Muhana Mandi : टमाटर-हरी मिर्ची के दाम नीचे आने से आमजन को राहत, आलू-प्याज भी हो रहे सस्ते

- मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के दामों में आ रही गिरावट
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में गिरावट आ रही है। आज मंडी में टमाटर के दामों में और गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में टमाटर 26 से 34 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची भी इन दिनों सस्ती हो रही है। आज मंडी में हरी मिर्ची भी 10 से 20 रुपए के बीच बिकी। इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, नींबू, लॉकी, तुरई, अरबी और भिंडी के दाम इन दिनों सामान्य चल रहे हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। जहां मंडी में आलू 6 से 12 रुपए प्रति किलो बिका तो प्याज भी 10 से 19 रुपए के बीच बिकी। लहसुन के दाम तो बीते काफी समय से स्थिर चल रहे हैं। आज मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 26 से 34 रुपए
मिर्ची 10 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 38 से 40 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 16 रुपए
करेला 15 से 25 रुपए
शिमला मिर्च 45 से 50 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 12 से 16 रुपए
भिंडी 17 से 25 रुपए
अदरक 30 से 70 रुपए
गवार फली 30 से 40 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 16 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 30 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू हो रहा सस्ता
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक 17 से 19 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर