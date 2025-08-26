Muhana Mandi : टमाटर-हरी मिर्ची के दाम नीचे आने से आमजन को राहत, आलू-प्याज भी हो रहे सस्ते

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में गिरावट आ रही है। आज मंडी में टमाटर के दामों में और गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में टमाटर 26 से 34 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची भी इन दिनों सस्ती हो रही है। आज मंडी में हरी मिर्ची भी 10 से 20 रुपए के बीच बिकी। इसके अलावा फूल गोभी, ​पत्ता गोभी, करेला, नींबू, लॉकी, तुरई, अरबी और ​भिंडी के दाम ​इन दिनों सामान्य चल रहे हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। जहां मंडी में आलू 6 से 12 रुपए प्रति किलो बिका तो प्याज भी 10 से 19 रुपए के बीच बिकी। लहसुन के दाम तो बीते काफी समय से स्थिर चल रहे हैं। आज मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।