जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज बारिश के चलते स​ब्जियों की आवक घटने से दामों में हल्का इजाफा नजर आया। आज मंडी में फूल गोभी और ​भिंडी के दाम चढ़ते दिखाई दिए। थोक मंडी में जहां फूल गोभी 30 रुपए तक बिकी तो वहीं ​भिंडी भी 35 रुपए तक बिकी। वहीं ​शिमला मिर्च के दाम आज भी ऊपर रहे। आज मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए। टमाटर के दाम आज स्थिर रहे। आज मंडी में टमाटर 20 से 28 रुपए के बीच बिका। अन्य स​ब्जियों के दामों में भी इजाफा दिखाई दिया। वहं दूसरी ओर मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम थोड़े ऊपर दिखाई दिए। आज मंडी में आलू 8 से 13 रुपए बिका तो प्याज और लहसुन के दाम आज ​भी स्थिर रहे। आज मंडी में प्याज के 10 से 18 रुपए के बिका तो लहसुन के दाम आज 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।