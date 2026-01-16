Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची और ​भिंडी बिकी महंगी, आलू-प्याज हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। जहां एक ओर हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली महंगे बिकीं तो वहीं दूसरी ओर अन्य स​ब्जियों के भाव यथावत रहे या गिरावट देखी गई। दूसरी मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज गिरावट का दौर रहा। आज मंडी में नया-पुराना आलू सस्ता बिका तो प्याज के दाम भी स्थिर रहे। वहीं लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।