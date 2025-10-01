Muhana Mandi : हरी मिर्ची फिर से महंगी, टमाटर के दाम स्थिर, आलू-प्याज के दाम आज भी रहे नीचे

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। आज हरी मिर्ची फिर से उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 25 से 40 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में टमाटर 20 से 30 रुपए के बीच बिका। इसके अलावा शिमला मिर्च के दाम आज थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम 60 से 65 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा आज अदरक भी महंगी बिकी। आज थोक मंडी में अदरक के दाम 40 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियों में भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, तुरई, अरबी, बैंगन और कद्दू के भाव आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन आज भी यथावत रहा। आज थोक मंडी में लहसुन 15 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 20 से 30 रुपए
मिर्ची 25 से 30 रुपए
बारीक मिर्च 35 से 40 रुपए
फूल गोभी 25 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 25 से 35 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 10 से 16 रुपए
भिंडी 18 से 24 रुपए
अदरक 40 से 70 रुपए
ग्वार फली 45 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 34 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 12 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 17 रुपए
लहसुन 15 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
