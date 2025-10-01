Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : हरी मिर्ची फिर से महंगी, टमाटर के दाम स्थिर, आलू-प्याज के दाम आज भी रहे नीचे

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। आज हरी मिर्ची फिर से उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 25 से 40 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में टमाटर 20 से 30 रुपए के बीच बिका। इसके अलावा ​शिमला मिर्च के दाम आज थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 60 से 65 रुपए के बीच बोले गए।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 01, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। आज हरी मिर्ची फिर से उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 25 से 40 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में टमाटर 20 से 30 रुपए के बीच बिका। इसके अलावा ​शिमला मिर्च के दाम आज थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 60 से 65 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा आज अदरक भी महंगी बिकी। आज थोक मंडी में अदरक के दाम 40 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों में ​भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, तुरई, अरबी, बैंगन और कद्दू के भाव आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन आज भी यथावत रहा। आज थोक मंडी में लहसुन 15 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 20 से 30 रुपए

मिर्ची 25 से 30 रुपए

बारीक मिर्च 35 से 40 रुपए

फूल गोभी 25 से 40 रुपए

पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए

करेला 25 से 35 रुपए

शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए

नींबू 25 से 30 रुपए

लोकी 10 से 16 रुपए

भिंडी 18 से 24 रुपए

अदरक 40 से 70 रुपए

ग्वार फली 45 से 80 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 10 से 13 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 20 से 34 रुपए

तुरई 15 से 20 रुपए

अरबी 15 से 16 रुपए

टिंडा 40 से 60 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

--------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू 7 से 13 रुपए

प्याज लोकल एमपी 8 से 12 रुपए

प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए

प्याज नासिक नया 15 से 17 रुपए

लहसुन 15 से 60 रुपए

संबंधित खबरें

NGT cracks down on Rajasthan groundwater extraction without NOC Central Ground Water Authority 19 November seeks report

Rajasthan : बिना NOC भूजल निकासी पर NGT सख्त, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से 19 नवम्बर तक रिपोर्ट तलब

Former RPSC member Manju Sharma

Rajasthan: हाईकोर्ट की टिप्पणियों से ‘मानसिक तनाव’ में आईं मंजू शर्मा, कोर्ट में लगाई याचिका; की ये डिमांड

Rajasthan News: अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सड़कों पर, पहाड़ और नदियां हो रहे खोखले

Rajasthan Government Hospitals OPD Timings Changed Today 1 October New Timings will remain till 31 March

Rajasthan : सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय आज से बदला, 31 मार्च तक रहेगा नया समय

उजड़ गया पूरा परिवार: माता-पिता और बेटे का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, ऑपरेशन करवाकर बाड़मेर लौटते वक्त कार के उड़े परखच्चे

IMD rain alert

धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट

Kota: रुला देगा TV के बाल कलाकार की अंतिम विदाई का दृश्य, एक साथ मुक्तिधाम पहुंची 2 बेटों की अर्थी

School Holiday 2025

School Timing: राजस्थान में तेज गर्मी के बीच शिक्षा विभाग का बडा फैसला, 3 साल बाद बदला स्कूलों का समय

Food Security Scheme New Update Rajasthan 6.3 million ineligible people now eligible people get free Rasan wheat most names removed from this district

Food Security Scheme New Update : राजस्थान में 63 लाख अपात्र, अब पात्रों को मिलेगा फ्री गेहूं, इस जिले से हटे सर्वाधिक नाम

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : हरी मिर्ची फिर से महंगी, टमाटर के दाम स्थिर, आलू-प्याज के दाम आज भी रहे नीचे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बिना NOC भूजल निकासी पर NGT सख्त, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से 19 नवम्बर तक रिपोर्ट तलब

NGT cracks down on Rajasthan groundwater extraction without NOC Central Ground Water Authority 19 November seeks report
जयपुर

Rajasthan: हाईकोर्ट की टिप्पणियों से ‘मानसिक तनाव’ में आईं मंजू शर्मा, कोर्ट में लगाई याचिका; की ये डिमांड

Former RPSC member Manju Sharma
जयपुर

Rajasthan News: अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सड़कों पर, पहाड़ और नदियां हो रहे खोखले

जयपुर

Rajasthan : सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय आज से बदला, 31 मार्च तक रहेगा नया समय

Rajasthan Government Hospitals OPD Timings Changed Today 1 October New Timings will remain till 31 March
जयपुर

जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश में ‘गल’ गया दशानन का दंभ, ये रावण नहीं किसी की रोजी-रोटी थे

Jaipur Dussehra Fair
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.