Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मटर, टमाटर और आलू बिका सस्ता, ​भिंडी-ग्वार फली महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में हरी मटर सस्ती होकर 15 से 16 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दाम भी नीचे आए हैं। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी, नींबू, गाजर, मूली व कद्दू सस्ते बिके। आज थोक मंडी में केवल ​भिंडी, ग्वार फली और हरी मिर्च के दाम ही ऊपर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी में आज आलू सस्ता बिका। आज थोक मंडी में आलू के दाम दो से छह रुपए के बीच रहे। प्याज के दाम स्थिर रहे। आज लहसुन के दामों में हल्की गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।