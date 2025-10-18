Muhana Mandi : दीपावली से पहले महंगाई की मार : ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और हरी मिर्ची महंगी बिकी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी ​सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला। दीपावली से पहले आमजन को महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च, फूल गोभी, ​भिंडी और हरी मिर्ची के दामों में अच्छा उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में ​शिमल मिर्च के भाव 50 से 60 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम आज 30 रुपए से 52 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के दाम भी आज 40 से 50 रुपए के बीच बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों में भी आज उछाल देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में भी आज आलू के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए के बीच रहे। वहीं प्याज के दामों में आज भी गिरावट देखने को मिली। आज प्याज के दाम 5 से 16 रुपए के बीच बिकी। वहीं लहसुन के दाम आज भी 20 से 70 रुपए पर स्थिर रहे। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।