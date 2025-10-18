Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : दीपावली से पहले महंगाई की मार : ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और हरी मिर्ची महंगी बिकी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी ​सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला। दीपावली से पहले आमजन को महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च, फूल गोभी, ​भिंडी और हरी मिर्ची के दामों में अच्छा उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में ​शिमल मिर्च के भाव 50 से 60 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम आज 30 रुपए से 52 रुपए के बीच रहे।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 18, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में आया उछाल

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी ​सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला। दीपावली से पहले आमजन को महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च, फूल गोभी, ​भिंडी और हरी मिर्ची के दामों में अच्छा उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में ​शिमल मिर्च के भाव 50 से 60 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम आज 30 रुपए से 52 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के दाम भी आज 40 से 50 रुपए के बीच बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों में भी आज उछाल देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में भी आज आलू के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए के बीच रहे। वहीं प्याज के दामों में आज भी गिरावट देखने को मिली। आज प्याज के दाम 5 से 16 रुपए के बीच बिकी। वहीं लहसुन के दाम आज भी 20 से 70 रुपए पर स्थिर रहे। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 25

मिर्ची 30 से 35 रुपए

बारीक मिर्च 48 से 52 रुपए

फूल गोभी 40 से 50 रुपए

पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए

करेला 45 से 55 रुपए

शिमला मिर्च 50 से 60 रुपए

नींबू 25 से 30 रुपए

लोकी 20 से 30 रुपए

भिंडी 40 से 45 रुपए

अदरक 52 से 55 रुपए

ग्वार फली 70 से 80 रुपए

बैंगन 20 से 35 रुपए

कद्दू 14 से 16 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 25 से 32 रुपए

तुरई 20 से 30 रुपए

अरबी 16 से 20 रुपए

टिंडा 35 से 60 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

-------------------------------------

आलू के दाम चढ़े

आलू 9 से 14 रुपए

प्याज लोकल एमपी 5 से 11 रुपए

प्याज नासिक पुराना 11 से 15 रुपए

प्याज नासिक नया 12 से 16 रुपए

लहसुन 20 से 70 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : दीपावली से पहले महंगाई की मार : ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और हरी मिर्ची महंगी बिकी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस ने MP के दो पत्रकारों को किया गिरफ्तार, डिप्टी CM दीया कुमारी से मांगे थे 5 करोड़

journalists from MP
जयपुर

Jaipur: धनतेरस पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, इन बाजारों में नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, रोडवेज-प्राइवेट बसों का नया रूट तय

जयपुर

Rajasthan: एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार के लॉकर ने उगला सोना, कीमत लाखों में; मकान का वैल्यूएशन जारी

Associate-Professor-Ramavtar
जयपुर

ALERT: नोट लेने से पहले चैक करें, Jaipur में 25 लाख के जाली नोट पकड़े… कितने चला दिए ये पता कर रहे

जयपुर

Rajasthan : उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किमी मार्ग पर लगेगा ‘कवच’ सिस्टम, रोकेगा रेल दुर्घटनाएं

Rajasthan North-Western Railway Zone 5561 km route installed Kavach system prevent train accidents
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.