Muhana Mandi : दीपावली से पहले महंगाई की मार : ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और हरी मिर्ची महंगी बिकी

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में आया उछाल
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला। दीपावली से पहले आमजन को महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च, फूल गोभी, भिंडी और हरी मिर्ची के दामों में अच्छा उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में शिमल मिर्च के भाव 50 से 60 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम आज 30 रुपए से 52 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के दाम भी आज 40 से 50 रुपए के बीच बिके। इनके अलावा अन्य सब्जियों में भी आज उछाल देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में भी आज आलू के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए के बीच रहे। वहीं प्याज के दामों में आज भी गिरावट देखने को मिली। आज प्याज के दाम 5 से 16 रुपए के बीच बिकी। वहीं लहसुन के दाम आज भी 20 से 70 रुपए पर स्थिर रहे। आज मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 25
मिर्ची 30 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 48 से 52 रुपए
फूल गोभी 40 से 50 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 45 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 60 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 20 से 30 रुपए
भिंडी 40 से 45 रुपए
अदरक 52 से 55 रुपए
ग्वार फली 70 से 80 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 14 से 16 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 32 रुपए
तुरई 20 से 30 रुपए
अरबी 16 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू के दाम चढ़े
आलू 9 से 14 रुपए
प्याज लोकल एमपी 5 से 11 रुपए
प्याज नासिक पुराना 11 से 15 रुपए
प्याज नासिक नया 12 से 16 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
