Muhana Mandi : थोक मंडी में ​भिंडी हो रही महंगी, हरी मटर सस्ती, टमाटर व प्याज के दाम स्थिर

- मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। थोक मंडी में आज भिंडी महंगी बिकी तो हरी मटर के दामों में गिरावट देखी गई। इनके अलावा आज ग्वार फली व हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। वहीं आज फूल गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर, मूली, नींबू व लॉकी के भाव सामान्य बने रहे। दूसरी मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका तो प्याज के दाम भी स्थिर रहे। वहीं लहसुन भी यथावत बने रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 27 से 28 रुपए
टमाटर देसी 18 से 24 रुपए
मटर 18 से 22 रुपए
मिर्ची 32 से 42 रुपए
बारीक मिर्च 58 से 60 रुपए
फूल गोभी 6 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए
करेला 45 से 48 रुपए
शिमला मिर्च 26 से 27 रुपए
नींबू 26 से 27 रुपए
लोकी 18 से 20 रुपए
भिंडी 55 से 65 रुपए
अदरक 54 से 55 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 10 से 11 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 24 से 26 रुपए
टिंडा 12 से 14 रुपए
गाजर 10 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 5 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 5 रुपए
प्याज 10 से 20 रुपए
लहसुन 40 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
