Muhana Mandi : थोक मंडी में ​भिंडी हो रही महंगी, हरी मटर सस्ती, टमाटर व प्याज के दाम स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। थोक मंडी में आज ​भिंडी महंगी बिकी तो हरी मटर के दामों में गिरावट देखी गई। इनके अलावा आज ग्वार फली व हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। वहीं आज फूल गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर, मूली, नींबू व लॉकी के भाव सामान्य बने रहे। दूसरी मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका तो प्याज के दाम भी स्थिर रहे। वहीं लहसुन भी यथावत बने रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।