Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व हरी मटर हो रही सस्ती, आलू के दामों में भी गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म रहे। जहां देसी टमाटर सस्ता हो रहा है वहीं हरी मटर भी सस्ती बिक रही है। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, लाॅकी, गाजर और मूली के दामों गिरावट देखी जा रही है। आज मंडी में केवल बारीक हरी मिर्च, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी दाम ​स्थिर रहे। आज आलू-प्याज के दाम यथावत रहे तो लहसुन के दाम थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।