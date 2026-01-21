21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व हरी मटर हो रही सस्ती, आलू के दामों में भी गिरावट

&#8211; मुहाना थोक मंडी में आज ​भिंडी, हरी मिर्ची और ग्वार फली बिकी महंगी जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म रहे। जहां देसी टमाटर सस्ता हो रहा है वहीं हरी मटर भी सस्ती बिक रही है। इनके अलावा फूल गोभी, [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Jan 21, 2026

- मुहाना थोक मंडी में आज ​भिंडी, हरी मिर्ची और ग्वार फली बिकी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म रहे। जहां देसी टमाटर सस्ता हो रहा है वहीं हरी मटर भी सस्ती बिक रही है। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, लाॅकी, गाजर और मूली के दामों गिरावट देखी जा रही है। आज मंडी में केवल बारीक हरी मिर्च, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी दाम ​स्थिर रहे। आज आलू-प्याज के दाम यथावत रहे तो लहसुन के दाम थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 22 से 24 रुपए

टमाटर देसी 10 से 17 रुपए

मटर 18 से 20 रुपए

मिर्ची 37 से 42 रुपए

बारीक मिर्च 65 से के 70 रुपए

फूल गोभी 6 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए

करेला 48 से 55 रुपए

शिमला मिर्च 26 से 27 रुपए

नींबू 25 से 26 रुपए

लोकी 18 से 20 रुपए

भिंडी 55 से 72 रुपए

अदरक 54 से 55 रुपए

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 10 से 12 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 24 से 26 रुपए

टिंडा 12 से 14 रुपए

गाजर 8 से 12 रुपए

्रमूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 5 से 7 रुपए

आलू पुराना 2 से 5 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 40 से 110 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व हरी मटर हो रही सस्ती, आलू के दामों में भी गिरावट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Cabinet Meeting: आज अहम दिन, कैबिनेट में बड़े फैसले संभव, बजट सत्र और नए कानूनों का रोडमैप तय करेगी भजनलाल सरकार

Rajasthan Cabinet Meeting
जयपुर

एटीएम से ठगी का शातिर तरीका बेनकाब, मशीन से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

Investment in Rajasthan: निवेश और उद्योग स्थापना होगी और आसान, टॉप-5 राज्यों में राजस्थान की मजबूत स्थिति

जयपुर

20 गज की दुकान, 2 लाख का टैक्स, निगम के वसूली नोटिस को व्यापारियों की न… न…

जयपुर

ध्यान दें… 1 फरवरी से राजस्थान पुलिस करने जा रही आम आदमी से जुड़ा ये महत्वपूर्ण बदलाव

Rajasthan Police head office
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.