Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर हो रहा सस्ता, मटर, आलू व प्याज के दामों में भी ​गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज देसी टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में देसी टमाटर के दाम 5 से 8 रुपए के बीच रहे। वहीं हरी मटर के दामों में भी गिरावट रही। आज थोक मंडी में केवल हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकीं। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट रही। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू सस्ता बिका। आज नए आलू के दाम 6 से 8 रुपए तो पुराने आलू के दाम 3 से 5 रुपए के बीच रहे। प्याज के दाम भी आज 10 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।