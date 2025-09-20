Muhana Mandi : भिंडी-अरबी हो रही सस्ती, टमाटर के दाम चढ़े, आलू-प्याज के दाम और गिरे

- मुहाना मंडी में आज सब्जियों के दामों में आ रही गिरावट
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। जहां भिंडी के दाम एक बार फिर गिरते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में भिंडी 14 से 20 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दामों में आज थोड़ा और इजाफा हुआ। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 14 से 26 रुपए के बीच बिका। वहीं शिमल मिर्च आज भी महंगी बिकी। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे। आज हरी मिर्ची के दाम स्थिर रहे। मंडी में हरी मिर्ची के दाम आज 17 से 22 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा कद्दू, पत्ता गोभी, अरबी, तुरई और नींबू के दाम आज लगभग स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में आलू 7 से 13 रुपए बिका तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच बोले गए। वहीं लहसुन आज भी 20 से 60 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 14 से 26 रुपए
मिर्ची 17 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 18 से 22 रुपए
फूल गोभी 15 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 15 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 25 से 33 रुपए
लोकी 16 से 22 रुपए
भिंडी 14 से 20 रुपए
अदरक 32 से 75 रुपए
ग्वार फली 35 से 40 रुपए
बैंगन 12 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 40 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
प्याज हो रहा सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल 8 से 10 रुपए
प्याज एमपी 9 से 12 रुपए
प्याज नासिक 13 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर