Muhana Mandi : भिंडी-अरबी हो रही सस्ती, टमाटर के दाम चढ़े, आलू-प्याज के दाम और गिरे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। जहां ​भिंडी के दाम एक बार फिर गिरते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में ​भिंडी 14 से 20 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दामों में आज थोड़ा और इजाफा हुआ। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 14 से 26 रुपए के बीच बिका। वहीं ​शिमल मिर्च आज भी महंगी बिकी। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे। आज हरी मिर्ची के दाम स्थिर रहे। मंडी में हरी मिर्ची के दाम आज 17 से 22 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा कद्दू, पत्ता गोभी, अरबी, तुरई और नींबू के दाम आज ​लगभग​ स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में आलू 7 से 13 रुपए बिका तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच बोले गए। वहीं लहसुन आज भी 20 से 60 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।