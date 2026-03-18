Muhana Mandi : थोक मंडी में आज ​भिंडी, नींबू और बारीक हरी मिर्च बिके महंगे, आलू-प्याज हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी, नींबू और बारीक हरी मिर्च महंगे बिके। आज टमाटर के दामों में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम आज सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दाम में गिरावट रही। आज थोक मंडी में आलू 5 से 8 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 7 से 14 रुपए के बीच बोले गए। लहसुन के दाम आज 20 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।