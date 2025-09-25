Muhana Mandi : थोक मंडी में फिर गिरने लगे टमाटर के दाम, ​शिमला मिर्च हुई और महंगी, प्याज के दाम भी चढ़े

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज इस प्रकार रहे सब्जियों के भाव
जयपुर। जयपुर िस्थत प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज कुछ सब्जियों के दामों में गिरावट रही तो कुछ सब्जियों के भाव ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे। वहीं आज शिमला मिर्च के दामों में और इजाफा हुआ। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में टिंडा भी महंगा बिका। आज टिंडा के दाम भी 40 से 65 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा फूल गोभी, भिंडी, कद्दू, करेला, हरी मिर्ची, बैंगन, पत्ता गोभी और अन्य सब्जियों के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी िस्थत आलू प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में थोड़ा उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 8 से 18 रुपए के बीच रहे तो आलू के दाम आज यथावत रहे और आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम भी यथावत रहे और लहसुन भी 20 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 15 रुपए 20
मिर्ची 16 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 25 से 30 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए
करेला 15 से 20 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 35 से 40 रुपए
लोकी 10 से 16 रुपए
भिंडी 25 से 28 रुपए
अदरक 50 से 70 रुपए
ग्वार फली 40 से 45 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 28 से 34 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 65 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
----------------------------------------------
प्याज के दामों में इजाफा
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 18 रुपए
लहसुन 20 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर