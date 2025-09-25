Muhana Mandi : थोक मंडी में फिर गिरने लगे टमाटर के दाम, ​शिमला मिर्च हुई और महंगी, प्याज के दाम भी चढ़े

जयपुर। जयपुर ​िस्थत प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज कुछ स​ब्जियों के दामों में गिरावट रही तो कुछ स​ब्जियों के भाव ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे। वहीं आज ​शिमला मिर्च के दामों में और इजाफा हुआ। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में टिंडा भी महंगा बिका। आज टिंडा के दाम भी 40 से 65 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा फूल गोभी, ​भिंडी, कद्दू, करेला, हरी मिर्ची, बैंगन, पत्ता गोभी और अन्य स​ब्जियों के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​िस्थत आलू प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में थोड़ा उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 8 से 18 रुपए के बीच रहे तो आलू के दाम आज यथावत रहे और आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम भी यथावत रहे और लहसुन भी 20 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।