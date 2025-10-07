Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

जयपुर

Muhana Mandi : मौसम पलटते ही फूल गोभी होने लगी सस्ती, बारीक मिर्ची हो रही महंगी, प्याज के दाम चढ़े

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। आज थोक मंडी में मौसम पलटते ही फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 20 से 30 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दाम भी नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 22 रुपए के बीच बिका।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 07, 2025

- मुहाना थोक मंडी में आज ​शिमला मिर्च, अदरक, ग्वार फली और टिंडा बिका महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। आज थोक मंडी में मौसम पलटते ही फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 20 से 30 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दाम भी नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 22 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी बारीक मिर्च महंगी बिकी। बारीक मिर्ची के दाम 35 से 42 रूपए के बीच रहे। इसके अलावा आज ​शिमला मिर्च, टिंडा, ग्वार फली, और अदरक महंगी बिकी। इसके अलावा करेला, बैंगन, कद्दू, अरबी व नींबू आज सस्ते बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज प्याज के दामों हल्का उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 9 से 18 रुपए के बीच रहे। आलू आज 6 से 13 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम आज 20 से 60 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 22

मिर्ची 16 से 25 रुपए

बारीक मिर्च 35 से 42 रुपए

फूल गोभी 20 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 17 से 22 रुपए

करेला 25 से 30 रुपए

शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए

नींबू 30 से 32 रुपए

लोकी 20 से 25 रुपए

भिंडी 28 से 32 रुपए

अदरक 40 से 65 रुपए

ग्वार फली 35 से 70 रुपए

बैंगन 12 से 22 रुपए

कद्दू 12 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 20 से 25 रुपए

तुरई 13 से 18 रुपए

अरबी 18 से 20 रुपए

टिंडा 35 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

--------------------------------------------

प्याज में हल्का उछाल

आलू 6 से 13 रुपए

प्याज लोकल एमपी 9 से 14 रुपए

प्याज नासिक पुराना 15 से 17 रुपए

प्याज नासिक नया 15 से 18 रुपए

लहसुन 20 से 60 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : मौसम पलटते ही फूल गोभी होने लगी सस्ती, बारीक मिर्ची हो रही महंगी, प्याज के दाम चढ़े

