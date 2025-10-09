Muhana Mandi : फूल गोभी हुई और सस्ती, टमाटर के दाम भी नीचे, हरी मिर्ची हुई और महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फूल गोभी के दामों गिरावट देखी गई। इसके अलावा टमाटर के भाव भी नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 20 से 30 रुपए के बीच बोले गए, वहीं टमाटर के दाम भी आज16 से 22 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा आज ​शिमला मिर्च के दाम में औैर बढ़ोतरी हुई। आज थोक मंडी में ​​शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच बोले गए। हरी मिर्ची भी आज महंगी बिकी। आज हरी मिर्ची के दाम 30 से 45 रुपए के बीच बोले गए। ​भिंडी भी आज महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी भाव सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी 9 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज 20 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।