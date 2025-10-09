Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : फूल गोभी हुई और सस्ती, टमाटर के दाम भी नीचे, हरी मिर्ची हुई और महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फूल गोभी के दामों गिरावट देखी गई। इसके अलावा टमाटर के भाव भी नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 20 से 30 रुपए के बीच बोले गए, वहीं टमाटर के दाम भी आज16 से 22 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा आज ​शिमला मिर्च के दाम में औैर बढ़ोतरी हुई।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 09, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों मे आया उतार-चढ़ाव

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फूल गोभी के दामों गिरावट देखी गई। इसके अलावा टमाटर के भाव भी नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 20 से 30 रुपए के बीच बोले गए, वहीं टमाटर के दाम भी आज16 से 22 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा आज ​शिमला मिर्च के दाम में औैर बढ़ोतरी हुई। आज थोक मंडी में ​​शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच बोले गए। हरी मिर्ची भी आज महंगी बिकी। आज हरी मिर्ची के दाम 30 से 45 रुपए के बीच बोले गए। ​भिंडी भी आज महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी भाव सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी 9 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज 20 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 22

मिर्ची 30 से 35 रुपए

बारीक मिर्च 40 से 45 रुपए

फूल गोभी 20 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 20 से 25 रुपए

करेला 25 से 30 रुपए

शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए

नींबू 28 से 32 रुपए

लोकी 20 से 25 रुपए

भिंडी 28 से 35 रुपए

अदरक 57 से 60 रुपए

ग्वार फली 35 से 70 रुपए

बैंगन 10 से 22 रुपए

कद्दू 12 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 38 से 45 रुपए

तुरई 18 से 28 रुपए

अरबी 20 से 25 रुपए

टिंडा 35 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

--------------------------------------

आलू-प्याज हो रहे सस्ते

आलू 6 से 13 रुपए

प्याज लोकल+एमपी 9 से 14 रुपए

प्याज नासिक पुराना 14 से 17 रुपए

प्याज नासिक नया 15 से 18 रुपए

लहसुन 20 से 60 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

09 Oct 2025 11:16 pm

