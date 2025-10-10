जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में उछाल दिखाई दिया। इससे थोक में स​ब्जियों की कीमतों में इजाफा दिखाई दिया। थोक में सब्जी महंगी होने से इसका असर खुदरा बाजार पर आएगा और खुले बाजार में भी स​ब्जियां महंगी होंगी। आज थोक सब्जी मंडी में फूल गोभी, हरी मिर्ची और ​शिमला मिर्च महंगी बिकी। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 40 से 50 रुपए तो हरी मिर्ची 35 से 45 रुपए और ​शिमल मिर्च 65 से 70 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी यथावत रहे। आज मंडी में लहसुन 20 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।