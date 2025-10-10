- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दाम में बढ़े
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के दामों में उछाल दिखाई दिया। इससे थोक में सब्जियों की कीमतों में इजाफा दिखाई दिया। थोक में सब्जी महंगी होने से इसका असर खुदरा बाजार पर आएगा और खुले बाजार में भी सब्जियां महंगी होंगी। आज थोक सब्जी मंडी में फूल गोभी, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च महंगी बिकी। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 40 से 50 रुपए तो हरी मिर्ची 35 से 45 रुपए और शिमल मिर्च 65 से 70 रुपए के बीच बिकी। अन्य सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी यथावत रहे। आज मंडी में लहसुन 20 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 22
मिर्ची 35 से 40 रुपए
बारीक मिर्च 40 से 45 रुपए
फूल गोभी 40 से 50 रुपए
पत्ता गोभी 20 से 25 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 28 से 32 रुपए
लोकी 35 से 40 रुपए
भिंडी 40 से 50 रुपए
अदरक 60 से 65 रुपए
ग्वार फली 35 से 70 रुपए
बैंगन 10 से 22 रुपए
कद्दू 12 से 14 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 40 से 45 रुपए
तुरई 18 से 28 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू के दाम स्थिर
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 17 रुपए
प्याज नया 14 से 17 रुपए
लहसुन 20 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
