Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : त्योहार के बाद टमाटर के दामों में गिरावट, फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व हरी मिर्ची अभी भी महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव ऊपर दिखाई दिए। केवल टमाटर के दामों में थोड़ी गिरावट दिखाई दी। अन्य स​ब्जियों के दाम आज भी ऊपर रहे। स​ब्जियां महंगी होने से आमजन पर महंगाई की मार पड़ रही है।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 23, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी महंगी बिकी स​ब्जियां

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव ऊपर दिखाई दिए। केवल टमाटर के दामों में थोड़ी गिरावट दिखाई दी। अन्य स​ब्जियों के दाम आज भी ऊपर रहे। स​ब्जियां महंगी होने से आमजन पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 24 रुपए के बीच बिका तो हरी मिर्ची आज 25 से 50 रुपए के बीच बिकी तो ​फूल गोभी आज 40 से 55 रुपए के बीच बिकीं। ​शिमला मिर्च के दाम आज 60 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों के दाम भी आज ऊपर दिखाई दिए। दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दाम थोड़ ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम आज 25 से 75 रुपए के बीच बिका। थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 24

मिर्ची 25 से 30 रुपए

बारीक मिर्च 45 से 50 रुपए

फूल गोभी 40 से 55 रुपए

पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए

करेला 40 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 60 से 70 रुपए

नींबू 27 से 32 रुपए

लोकी 15 से 20 रुपए

भिंडी 30 से 40 रुपए

अदरक 56 से 60 रुपए

ग्वार फली 30 से 45 रुपए

बैंगन 20 से 35 रुपए

कद्दू 14 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

अरबी 16 से 18 रुपए

टिंडा 30 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

आलू के दाम चढ़े

आलू 9 से 15 रुपए

प्याज 8 से 15 रुपए

लहसुन 25 से 75 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : त्योहार के बाद टमाटर के दामों में गिरावट, फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व हरी मिर्ची अभी भी महंगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्मृति शेष: जयपुर में हुआ था जन्म, मुंबई में ली अंतिम सांसें, कुलिश जी से पढ़े थे असरानी

जयपुर

Motivational: जानें कौन है जयपुर की सलोनी जो स्विट्जरलैंड में बिखेर रही राजस्थान की चमक, पेरिस पैरालंपिक में मिला था स्पेशल इनविटेशन

जयपुर

राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को झटका, ईयूडीआर लागू होने से 70-80% तक घट सकता है कारोबार

Handicraft exporters in Rajasthan
जयपुर

Rajasthan: जयपुर नगर निगम में 9 नवंबर के बाद हट जाएंगी दोनों मेयर, अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार; जानें क्यों

Jaipur-Nagar-Nigam
जयपुर

Accident : राजस्थान से बिहार जा रही बस यूपी में पलटी, मची चीख-पुकार, 24 यात्री घायल, छठ महापर्व पर जा रहे थे घर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.