Muhana Mandi : त्योहार के बाद टमाटर के दामों में गिरावट, फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व हरी मिर्ची अभी भी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव ऊपर दिखाई दिए। केवल टमाटर के दामों में थोड़ी गिरावट दिखाई दी। अन्य स​ब्जियों के दाम आज भी ऊपर रहे। स​ब्जियां महंगी होने से आमजन पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 24 रुपए के बीच बिका तो हरी मिर्ची आज 25 से 50 रुपए के बीच बिकी तो ​फूल गोभी आज 40 से 55 रुपए के बीच बिकीं। ​शिमला मिर्च के दाम आज 60 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों के दाम भी आज ऊपर दिखाई दिए। दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दाम थोड़ ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम आज 25 से 75 रुपए के बीच बिका। थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।