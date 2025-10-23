Muhana Mandi : त्योहार के बाद टमाटर के दामों में गिरावट, फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व हरी मिर्ची अभी भी महंगी

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी महंगी बिकी सब्जियां
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव ऊपर दिखाई दिए। केवल टमाटर के दामों में थोड़ी गिरावट दिखाई दी। अन्य सब्जियों के दाम आज भी ऊपर रहे। सब्जियां महंगी होने से आमजन पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 24 रुपए के बीच बिका तो हरी मिर्ची आज 25 से 50 रुपए के बीच बिकी तो फूल गोभी आज 40 से 55 रुपए के बीच बिकीं। शिमला मिर्च के दाम आज 60 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियों के दाम भी आज ऊपर दिखाई दिए। दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दाम थोड़ ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम आज 25 से 75 रुपए के बीच बिका। थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 24
मिर्ची 25 से 30 रुपए
बारीक मिर्च 45 से 50 रुपए
फूल गोभी 40 से 55 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए
करेला 40 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 70 रुपए
नींबू 27 से 32 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 30 से 40 रुपए
अदरक 56 से 60 रुपए
ग्वार फली 30 से 45 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 14 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 16 से 18 रुपए
टिंडा 30 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-------------------------------------
आलू के दाम चढ़े
आलू 9 से 15 रुपए
प्याज 8 से 15 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग