जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में अब धीरे-धीरे स​ब्जियों की आवक बढ़ने लगी है। इससे स​ब्जियों के दाम नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर, हरी मिर्च व बैंगन के दाम नीचे आए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची 20 से 35 रुपए के बीच बिकी तो टमाटर के दाम 13 से 18 रुपए के बीच रहे। वहीं आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और अन्य स​ब्जियों के दाम ऊपर दिखाई दिए। वहीं दूसरी मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दामों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में आलू के दाम 10 से 16 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 8 से 21 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में लहसुन भी चढ़ता हुई दिखाई दिया। आज लहसुन के दाम थोक मंडी में 25 से 85 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।