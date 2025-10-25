- मुहाना थोक मंडी में धीरे-धीरे बढ़ रही सब्जियों की आवक
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में अब धीरे-धीरे सब्जियों की आवक बढ़ने लगी है। इससे सब्जियों के दाम नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर, हरी मिर्च व बैंगन के दाम नीचे आए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची 20 से 35 रुपए के बीच बिकी तो टमाटर के दाम 13 से 18 रुपए के बीच रहे। वहीं आज थोक मंडी में शिमला मिर्च, फूल गोभी और अन्य सब्जियों के दाम ऊपर दिखाई दिए। वहीं दूसरी मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दामों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में आलू के दाम 10 से 16 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 8 से 21 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में लहसुन भी चढ़ता हुई दिखाई दिया। आज लहसुन के दाम थोक मंडी में 25 से 85 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 13 रुपए 18
मिर्ची 20 से 25 रुपए
बारीक मिर्च 39 से 35 रुपए
फूल गोभी 40 से 50 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 37 से 40 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 25 से 35 रुपए
अदरक 50 से 54 रुपए
ग्वार फली 30 से 40 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 14 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 30 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 16 से 18 रुपए
टिंडा 30 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-----------------------------------------------------
आलू-प्याज हो रहे महंगे
आलू 10 से 16 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 17 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 21 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
