जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में गिरावट आ रही है। इससे आमजन को महंगी सब्जियों से राहत मिल रही है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व टमाटर सस्ते बिके। इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, नींबू, खाीराशिमला मिर्च के दामों में भी गिरावट देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में भी आज भाव सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आलू 9 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी 8 से 16 रुपए के बीच बिकी। आज थोक मंडी में लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। आज लहसुन के दाम 20 रुपए 75 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 18 से 20 रुपए
टमाटर देसी 10 से 15 रुपए
मटर 125 से 130 रुपए
मिर्ची 15 से 18 रुपए
बारीक मिर्च 23 से 25 रुपए
फूल गोभी 10 से 14 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए
करेला 36 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 35 से 40 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 38 से 50 रुपए
अदरक 50 से 52 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 18 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 25 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
लहसुन के दामों में गिरावट
आलू 9 से 15 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 20 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
