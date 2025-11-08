जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में गिरावट आ रही है। इससे आमजन को महंगी स​ब्जियों से राहत मिल रही है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व टमाटर सस्ते बिके। इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, नींबू, खाीरा​शिमला मिर्च के दामों में भी गिरावट देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में भी आज भाव सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आलू 9 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी 8 से 16 रुपए के बीच ​बिकी। आज थोक मंडी में लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। आज लहसुन के दाम 20 रुपए 75 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।