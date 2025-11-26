- मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में जहां मटर आज भी महंगी बिकी तो वहीं फूल गोभी के भावों में गिरावट देखी गई। टमाटर के दाम भी आज थोड़े नीचे आए हैं। अन्य सब्जियों के भावों में आज हल्की गिरावट का दौर रहा। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज नया आलू, पुराना आलू, प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भावटमाटर हाइब्रिड 38 से 44 रुपए
टमाटर देसी 30 से 40 रुपए
मटर 50 से 75 रुपए
मिर्ची 18 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 37 से के 42 रुपए
फूल गोभी 18 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 16 रुपए
करेला 38 से 42 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 26 से 28 रुपए
लोकी 17 से 22 रुपए
भिंडी 50 से 75 रुपए
अदरक 53 रुपए 55
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 20 से 30 रुपए
कद्दू 16 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 20 रुपए
तुरई 25 से 30 रुपए
टिंडा 25 से 40 रुपए
गाजर 12 से 18 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
पुराना आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 11 से 14 रुपए
आलू पुराना 5 से 10 रुपए
प्याज 5 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
