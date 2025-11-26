जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में जहां मटर आज भी महंगी बिकी तो वहीं फूल गोभी के भावों में गिरावट देखी गई। टमाटर के दाम भी आज थोड़े नीचे आए हैं। अन्य स​ब्जियों के भावों में आज हल्की गिरावट का दौर रहा। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज नया आलू, पुराना आलू, प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।