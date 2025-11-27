Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज भावों में नरमी : गाजर-मूली हो रहे सस्ते, टमाटर- मटर के दामों में गिरावट

- मुहाना थोक मंडी में आज आलू-प्याज भी सस्ते बिके
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के दामों में थोड़ी गिरावट देखी गई। जहां टमाटर-मटर के भावों में गिरावट आई तो वहीं गाजर-मूली भी सस्ते बिकते नजर आए। आज थोक मंडी में बीते दिनों के मुकाबले टमाटर के भावों में करीब 20 रुपए तक की गिरावट देखी गई। वहीं मटर भी आज थोड़ा नीचे आई और मटर आज अधिकतम 70 रुपए तक बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज नया आलू 10 से 13 रुपए तो पुराना आलू 4 से 10 रुपए के बीच बिका। प्याज भी सस्ती बिकी। आज प्याज 5 से 15 रुपए तो लहसुन के दाम भी 20 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए
टमाटर देसी 25 से 30 रुपए
मटर 50 से 70 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 37 से के 38 रुपए
फूल गोभी 20 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 14 रुपए
करेला 35 से 42 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 23 से 26 रुपए
लोकी 17 से 22 रुपए
भिंडी 50 से 75 रुपए
अदरक 54 रुपए 55
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 20 से 30 रुपए
कद्दू 16 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 20 रुपए
तुरई 25 से 30 रुपए
टिंडा 20 से 40 रुपए
गाजर 12 से 18 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
------------------------------------------
पुराना आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 10 से 13 रुपए
आलू पुराना 4 से 10 रुपए
प्याज 5 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग