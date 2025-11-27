Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज भावों में नरमी : गाजर-मूली हो रहे सस्ते, टमाटर- मटर के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में थोड़ी गिरावट देखी गई। जहां टमाटर-मटर के भावों में गिरावट आई तो वहीं गाजर-मूली भी सस्ते बिकते नजर आए। आज थोक मंडी में बीते दिनों के मुकाबले टमाटर के भावों में करीब 20 रुपए तक की ​गिरावट देखी गई। वहीं मटर भी आज थोड़ा नीचे आई और मटर आज अ​धिकतम 70 रुपए तक बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज नया आलू 10 से 13 रुपए तो पुराना आलू 4 से 10 रुपए के बीच बिका। प्याज भी सस्ती बिकी। आज प्याज 5 से 15 रुपए तो लहसुन के दाम भी 20 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।