Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज भावों में नरमी : गाजर-मूली हो रहे सस्ते, टमाटर- मटर के दामों में गिरावट

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में थोड़ी गिरावट देखी गई। जहां टमाटर-मटर के भावों में गिरावट आई तो वहीं गाजर-मूली भी सस्ते बिकते नजर आए। आज थोक मंडी में बीते दिनों के मुकाबले टमाटर के भावों में करीब 20 रुपए तक की ​गिरावट देखी गई। वहीं मटर भी आज थोड़ा नीचे आई और मटर आज अ​धिकतम 70 रुपए तक बिकी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Nov 27, 2025

- मुहाना थोक मंडी में आज आलू-प्याज भी सस्ते बिके

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में थोड़ी गिरावट देखी गई। जहां टमाटर-मटर के भावों में गिरावट आई तो वहीं गाजर-मूली भी सस्ते बिकते नजर आए। आज थोक मंडी में बीते दिनों के मुकाबले टमाटर के भावों में करीब 20 रुपए तक की ​गिरावट देखी गई। वहीं मटर भी आज थोड़ा नीचे आई और मटर आज अ​धिकतम 70 रुपए तक बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज नया आलू 10 से 13 रुपए तो पुराना आलू 4 से 10 रुपए के बीच बिका। प्याज भी सस्ती बिकी। आज प्याज 5 से 15 रुपए तो लहसुन के दाम भी 20 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए

टमाटर देसी 25 से 30 रुपए

मटर 50 से 70 रुपए

मिर्ची 20 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 37 से के 38 रुपए

फूल गोभी 20 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 12 से 14 रुपए

करेला 35 से 42 रुपए

शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए

नींबू 23 से 26 रुपए

लोकी 17 से 22 रुपए

भिंडी 50 से 75 रुपए

अदरक 54 रुपए 55

ग्वार फली 90 से 100 रुपए

बैंगन 20 से 30 रुपए

कद्दू 16 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 16 से 20 रुपए

तुरई 25 से 30 रुपए

टिंडा 20 से 40 रुपए

गाजर 12 से 18 रुपए

मूली 10 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

------------------------------------------

पुराना आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 10 से 13 रुपए

आलू पुराना 4 से 10 रुपए

प्याज 5 से 15 रुपए

लहसुन 20 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 11:32 am

Published on:

27 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज भावों में नरमी : गाजर-मूली हो रहे सस्ते, टमाटर- मटर के दामों में गिरावट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

OPS Update : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, इन संस्थाओं में जारी रहेगी ओपीएस

Rajasthan government employees Big Relief OPS will continue in these institutions Finance Department clarified
जयपुर

जयपुर में ‘भगवान शिव’ ने किया अवैध कब्जा! JDA ने थमाया नोटिस; कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

Lord Shiva
जयपुर

Jaipur: अजमेर रोड पर फिर से लगी भीषण आग, छह दमकलें दौड़ीं, भरे हुए रखे थे तीन सिलेंडर… बड़ा नुकसान

जयपुर

Jaipur: 2 दिन से चल रही लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सैलरी बढ़ाने समेत इन 6 मांगों पर बनी सहमति

Bus-Strike-Ends
जयपुर

Jaipur Accident: बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने SIR ड्यूटी में लगी शिक्षिका को कुचला, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे किया जाम

Jaipur Accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.