जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी स​ब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म दिखाई ​दिए। बीते दो दिन से टमाटर के भावों में गिरावट का दौर है। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए के बीच तो देसी टमाटर के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं मटर में फिर से उछाल देखा गया। आज मटर के दाम 40 से 80 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा बारीक हरी मिर्ची के दाम में हल्का उछाल देखा गया। आज हरी मिर्ची के दाम 40 से 45 रुपए के बीच रहे। ​शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज ​शिमला मिर्च के दाम 60 से 65 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज आलू-प्याज मंडी में नया आलू 10 से 13 रुपए के बीच बिका तो पुराना आलू आज 4 से 10 रुपए के बीच बिका। प्याज भी नीचे चल रही है। आज प्याज के दाम 5 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज गिरावट रही। आज लहसुन 20 से 70 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।