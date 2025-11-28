Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म : टमाटर के दामों गिरावट, शिमला मिर्च, मटर व हरी मिर्च महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी स​ब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म दिखाई ​दिए। बीते दो दिन से टमाटर के भावों में गिरावट का दौर है। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए के बीच तो देसी टमाटर के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं मटर में फिर से उछाल देखा गया। आज मटर के दाम 40 से 80 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा बारीक हरी मिर्ची के दाम में हल्का उछाल देखा गया।

जयपुर

image

Murari

Nov 28, 2025

- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी स​ब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म दिखाई ​दिए। बीते दो दिन से टमाटर के भावों में गिरावट का दौर है। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए के बीच तो देसी टमाटर के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं मटर में फिर से उछाल देखा गया। आज मटर के दाम 40 से 80 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा बारीक हरी मिर्ची के दाम में हल्का उछाल देखा गया। आज हरी मिर्ची के दाम 40 से 45 रुपए के बीच रहे। ​शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज ​शिमला मिर्च के दाम 60 से 65 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज आलू-प्याज मंडी में नया आलू 10 से 13 रुपए के बीच बिका तो पुराना आलू आज 4 से 10 रुपए के बीच बिका। प्याज भी नीचे चल रही है। आज प्याज के दाम 5 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज गिरावट रही। आज लहसुन 20 से 70 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए

टमाटर देसी 25 से 30 रुपए

मटर 40 से 80 रुपए

मिर्ची 20 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 40 से 45 रुपए

फूल गोभी 20 से 25 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 14 रुपए

करेला 35 से 42 रुपए

शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए

नींबू 23 से 25 रुपए

लोकी 15 से 22 रुपए

भिंडी 50 से 75 रुपए

अदरक 54 रुपए 55

ग्वार फली 90 से 100 रुपए

बैंगन 20 से 30 रुपए

कद्दू 16 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 16 से 18 रुपए

तुरई 25 से 30 रुपए

टिंडा 20 से 40 रुपए

गाजर 12 से 18 रुपए

मूली 10 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

------------------------------------------

पुराना आलू व लहसुन सस्ता

आलू नया 10 से 13 रुपए

आलू पुराना 4 से 10 रुपए

प्याज 5 से 15 रुपए

लहसुन 20 से 70 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

Published on:

28 Nov 2025 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म : टमाटर के दामों गिरावट, शिमला मिर्च, मटर व हरी मिर्च महंगी

