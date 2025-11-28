- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम गर्म दिखाई दिए। बीते दो दिन से टमाटर के भावों में गिरावट का दौर है। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए के बीच तो देसी टमाटर के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं मटर में फिर से उछाल देखा गया। आज मटर के दाम 40 से 80 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा बारीक हरी मिर्ची के दाम में हल्का उछाल देखा गया। आज हरी मिर्ची के दाम 40 से 45 रुपए के बीच रहे। शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज शिमला मिर्च के दाम 60 से 65 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज आलू-प्याज मंडी में नया आलू 10 से 13 रुपए के बीच बिका तो पुराना आलू आज 4 से 10 रुपए के बीच बिका। प्याज भी नीचे चल रही है। आज प्याज के दाम 5 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज गिरावट रही। आज लहसुन 20 से 70 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए
टमाटर देसी 25 से 30 रुपए
मटर 40 से 80 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 40 से 45 रुपए
फूल गोभी 20 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 14 रुपए
करेला 35 से 42 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 23 से 25 रुपए
लोकी 15 से 22 रुपए
भिंडी 50 से 75 रुपए
अदरक 54 रुपए 55
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 20 से 30 रुपए
कद्दू 16 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 18 रुपए
तुरई 25 से 30 रुपए
टिंडा 20 से 40 रुपए
गाजर 12 से 18 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
------------------------------------------
पुराना आलू व लहसुन सस्ता
आलू नया 10 से 13 रुपए
आलू पुराना 4 से 10 रुपए
प्याज 5 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग