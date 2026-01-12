जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में गिरावट रही। टमाटर के दामों में भी गिरावट देखने को मिली तो हरी मिर्ची भी सस्ती बिकी। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी, नींबू, टिंडा और टिंडे के दाम में गिरावट रही। आज थोक मंडी में केवल ​भिंडी, ग्वार फली और लहसुन ही महंगा बिकी। वहीं आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट रही व प्याज भी सस्ता बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।