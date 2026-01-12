12 जनवरी 2026,

सोमवार

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के दामों में गिरावट, टमाटर-मिर्ची हो रहे सस्ते, आलू भी बिका रहा सस्ता

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में गिरावट रही। टमाटर के दामों में भी गिरावट देखने को मिली तो हरी मिर्ची भी सस्ती बिकी। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी, नींबू, टिंडा और टिंडे के दाम में गिरावट रही।

जयपुर

image

Murari

Jan 12, 2026

- मुहाना थोक मंडी में आज केवल ​भिंडी, ग्वार फली और लहसुन बिका महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में गिरावट रही। टमाटर के दामों में भी गिरावट देखने को मिली तो हरी मिर्ची भी सस्ती बिकी। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी, नींबू, टिंडा और टिंडे के दाम में गिरावट रही। आज थोक मंडी में केवल ​भिंडी, ग्वार फली और लहसुन ही महंगा बिकी। वहीं आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट रही व प्याज भी सस्ता बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 23 से 24 रुपए

टमाटर देसी 14 से 18 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 30 से 40 रुपए

बारीक मिर्च 58 से के 60 रुपए

फूल गोभी 6 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए

करेला 45 से 48 रुपए

शिमला मिर्च 20 से 23 रुपए

नींबू 19 से 22 रुपए

लोकी 13 से 14 रुपए

भिंडी 55 से 65 रुपए

अदरक 52 रुपए 54

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 7 से 9 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 27 से 30 रुपए

टिंडा 12 से 14 रुपए

गाजर 10 से 14 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 4 से 7 रुपए

आलू पुराना 2 से 5 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 30 से 110 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

Published on:

12 Jan 2026 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के दामों में गिरावट, टमाटर-मिर्ची हो रहे सस्ते, आलू भी बिका रहा सस्ता

