Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची हो रही महंगी, मटर, टमाटर के दाम स्थिर, फूल गोभी-आलू सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक मिर्ची महंगी बिकी। बारीक मिर्ची के दाम आज 60 से 70 रुपए के बीच रहे। वहीं ग्वार फली भी महंगी बिकी। आज ग्वार के दाम आज 100 से 110 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज मटर व टमाटर के दाम स्थिर रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियां सस्ती बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज आलू-प्याज व लहसुन के दाम स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।