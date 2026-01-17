Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची हो रही महंगी, मटर, टमाटर के दाम स्थिर, फूल गोभी-आलू सस्ता

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ग्वार फली बिकी महंगी
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक मिर्ची महंगी बिकी। बारीक मिर्ची के दाम आज 60 से 70 रुपए के बीच रहे। वहीं ग्वार फली भी महंगी बिकी। आज ग्वार के दाम आज 100 से 110 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज मटर व टमाटर के दाम स्थिर रहे। इनके अलावा अन्य सब्जियां सस्ती बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज आलू-प्याज व लहसुन के दाम स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 26 से 28 रुपए
टमाटर देसी 20 से 24 रुपए
मटर 20 से 24 रुपए
मिर्ची 32 से 43 रुपए
बारीक मिर्च 60 से 70 रुपए
फूल गोभी 6 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए
करेला 45 से 48 रुपए
शिमला मिर्च 26 से 27 रुपए
नींबू 26 से 27 रुपए
लोकी 18 से 20 रुपए
भिंडी 55 से 65 रुपए
अदरक 54 से 55 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 8 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 28 से 32 रुपए
टिंडा 12 से 14 रुपए
गाजर 10 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 5 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 5 रुपए
प्याज 10 से 20 रुपए
लहसुन 40 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
