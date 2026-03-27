1 अप्रेल से नई व्यवस्था, निवेशकों को मिलेगा बेहतर ट्रेडिंग माहौल

मुंबई. वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसई) ने अपने इक्विटी सेगमेंट के लिए मार्केट मेकर्स की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह कदम निवेशकों के लिए अधिक सहज, पारदर्शी और प्रभावी ट्रेडिंग माहौल तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। 1 अप्रेल 2026 से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत, बाजार में खरीद-बिक्री के अंतर (बिड-आस्क स्प्रेड) को संतुलित करने और कीमतों के बेहतर निर्धारण में मदद मिलेगी। मार्केट मेकर्स की मौजूदगी से निवेशकों को किसी भी समय ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, जिससे बाजार में भागीदारी बढ़ेगी। यह पहल न केवल बाजार की गहराई को मजबूत करेगी, बल्कि नए निवेशकों को आकर्षित करने में भी सहायक होगी। MSE का यह कदम उसके उस विजन को दर्शाता है, जिसमें वह एक प्रतिस्पर्धी, कुशल और निवेशक-हितैषी प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी पहचान को और सुदृढ़ करना चाहता है।