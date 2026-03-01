IPL in Jaipur: जयपुर में खेले जाएंगे आईपीएल के 4 मैच, बीसीसीआइ ने दूसरे चरण का शेड्यूल किया जारी

दूसरे चरण में दर्शकों को एक ही दिन में दो मुकाबलों का रोमांच भी देखने को मिलेगा। कुल आठ ऐसे मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें एक मैच दोपहर और दूसरा शाम को होगा। दूसरे चरण में हैदराबाद और दिल्ली की टीम को चार-चार मुकाबले दोपहर में खेलने होंगे, जबकि पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स तीन-तीन मैच दोपहर में खेलेंगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु की टीम दो-दो दोपहर के मुकाबले खेलेगी।