Muhana Mandi : थोक मंडी में गर्मी का मौसम शुरू होते ही नींबू हुआ महंगा, बारीक हरी मिर्ची के दामों में तेजी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू के दामों में जबर्दस्त इजाफा देखने को मिलना। गर्मी का मौसम शुरू होते ही नींबू महंगा हो रहा है। आज थोक मंडी में नींबू के दाम 125 से 135 रुपए के बीच बोले गए। वहीं बारीक हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम 80 से 90 रुपए के बीच रहे। टमाटर भी धीरे-धीरे महंगा हो रहा है। आज हाइब्रिड टमाटर के दाम 20 से 22 रुपए तो देसी टमाटर के दाम 10 से 18 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज लहसुन महंगा बिका। आज लहसुन के दाम 30 से 100 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आलू-प्याज के दाम आज सामान्य बने रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।