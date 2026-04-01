Muhana Mandi : थोक मंडी में आज कैरी, नींबू और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर-हरी मिर्ची व आलू बिका सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज कैरी, नींबू और ​भिंडी महंगी बिकी। आज थोक मंडी में कैरी के दाम 40 से 48 रुपए के बीच बोले गए। वहीं नींबू भी महंगा बिका। आज नींबू के दाम 110 से 115 रुपए के बीच रहे। इसी तरह ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 35 से 55 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दामों में गिरावट देखी गई। आज हरी मिर्ची के दाम 10 से 20 रुपए और बारीक हरी मिर्ची के दाम 35 से 40 रुपए के बीच रहे। इसी प्रकार टमाटर के दामों में भी गिरावट रही। आज देसी टमाटर 6 से 10 रुपए के बीच तो हाइब्रिड टमाटर 12 से 14 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, करेला, लॉकी, ​शिमला मिर्च, गाजर, बैंगन, कद्दू, खाीरा व टिंडा के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट रही। थोक मंडी में आज आलू 4 से 7 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 7 से 15 रुपए के बीच बिकी। वहीं आज लहसुन के दामों इजाफा देखा गया। आज लहसुन के दाम 25 से 110 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।