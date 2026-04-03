Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी ​मिर्च बिकी सस्ती, टमाटर के दाम भी नरम, आलू-लहसुन के दामों में इजाफा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मिर्ची के दाम नीचे दिखाई दिए। बारीक हरी मिर्च लो लंबे समय से महंगी बिक रही थी। अब जाकर इसके भाव नीचे आने लगे हैं। आज मंडी में हरी मिर्ची 10 से 15 रुपए और बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। इसी प्रकार आज टमाटर के दाम भी यथावत रहे। आज हाइब्रिड टमाटर के दाम 12 से 14 रुपए तो देसी टमाटर के दाम 6 से 10 रुपए के बीच रहे। ​आज मंडी में नींबू महंगा बिका। नींबू के दाम आज 110 से 115 रुपए के बीच रहे। नींबू के अलावा ​भिंडी के दाम आज 35 से 50 रुपए और कैरी के दाम आज 38 से 42 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा​ अन्य स​ब्जियां यथा फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मटर, करेला, ​शिमला मिर्ची, कद्दू, बैंगन, लॉकी, खीरा और गाजर के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दामों में थोड़ा इजाफा दिखाई दिया। आज आलू 5 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम आज यथावत रहे। आज प्याज 6 से 16 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 110 रुपए के बीच रे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।