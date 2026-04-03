Weather Alert 3 April: राजस्थान में आज सुबह से अलर्ट पर अलर्ट, 13 जिलों में बारिश-आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan weather: जयपुर. प्रदेश में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। ताजा चेतावनी के अनुसार अगले 1 घंटों के दौरान कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, जोधपुर और अजमेर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की भी आशंका व्यक्त की गई है।