Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर-हरी मिर्ची बिके सस्ते, मटर व नींबू बिक रहा महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर व हरी मिर्ची सस्ती बिकी। वहीं आज हरी मटर व नींबू के दामों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में देसी टमाटर के दाम 6 से 8 रुपए के बीच रहे तो हाइब्रिड टमाटर के दाम आज 10 से 12 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज हरी मिर्ची 10 से 15 रुपए के बीच बिकी। वहीं आज मंडी में हरी मटर के दामों में इजाफा हुआ। आज हरी मटर के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए। आज नींबू और महंगा हुआ। आज नींबू के दाम 130 से 135 रुपए के बीच रहे। आज ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 35 से 50 रुपए के बीच बोले गए। आज ग्वार फली के दामों में भी उछाल देखने को मिला। इनके अलावा आज थोक मंडी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ​शिमला मिर्च, लॉकी, बैंगन, कद्दू, खीरा, कैरी और तुरई के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दाम सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 8 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली। आज लहसुन के दाम 20 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।