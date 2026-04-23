जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सीजन की सब्जी कद्दू सबसे सस्ता बिका। आज थोक मंडी में कद्दू के दाम 4 से 5 रुपए के बीच रहे। वहीं नींबू व हरी मटर आज भी महंगे बिके। आज नींबू के दाम 110 से 130 रुपए के बीच रहे तो आफ सीजन की हरी मटर के दाम भी आज 70 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम आज लगभग यथावत रहे। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड, टमाटर देसी, ​हरी मिर्ची, बारीक हरी मिर्ची, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, ​शिमला मिर्च, लॉकी, ​भिंडी, बैंगन, टिंडा, तुरई, खीरा व कैरी के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 8 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम 7 से 14 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम ​थोक मंडी में 30 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।