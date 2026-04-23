लापरवाही पर ‘इनाम’: JDA में जिसे मिली सजा, रीको ने उसे दी ‘मलाईदार’ पोस्ट

क्या है पूरा मामला?

हरमाड़ा की शक्ति नगर कॉलोनी में एक हाई मास्ट लाइट खराब होने की शिकायत 17 नवंबर, 2025 को संपर्क पोर्टल पर दर्ज हुई थी। सरकारी तंत्र की सुस्ती का आलम यह रहा कि यह फाइल 83 बार जेडीए और नगर निगम के बीच फुटबॉल बनी रही। अंततः 27 फरवरी को ऊपरी दबाव के बाद लाइट ठीक हुई। जांच में दोषी पाए जाने पर जेडीए के विद्युत शाखा के एक्सईएन विजय कुमार को 27 मार्च को एपीओ कर दिया गया था।