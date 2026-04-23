AgriTech India: नई दिल्ली में गूंजेगा ‘ग्राम-2026’ का बिगुल, ” राजस्थान बनेगा एग्रीटेक हब “

‘ग्राम-2026’ रोड शो राजस्थान के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकता है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य न केवल अपनी उन्नत कृषि नीतियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि निवेश और तकनीकी नवाचार के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर रहा है। एग्रीटेक, स्टार्टअप्स और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का यह संगम किसानों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। यदि इस दिशा में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो राजस्थान देश का अग्रणी कृषि नवाचार केंद्र बन सकता है और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।