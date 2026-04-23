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AgriTech India: नई दिल्ली में गूंजेगा ‘ग्राम-2026’ का बिगुल, ” राजस्थान बनेगा एग्रीटेक हब “

GRAM 2026: वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों का जुटेगा मंथन, खुलेंगे साझेदारी के नए रास्ते। कृषि नवाचार से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता राजस्थान।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Apr 23, 2026

Photo AI

Rajasthan Agriculture: जयपुर. राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026’ के तहत 23 अप्रेल को नई दिल्ली में रोड शो आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल राज्य की प्रगतिशील कृषि नीतियों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलेगा।

इस रोड शो में दुनिया के कई देशों—अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, रूस, वियतनाम सहित कई अन्य देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे राजस्थान को वैश्विक स्तर पर कृषि और एग्रीटेक सेक्टर में मजबूत पहचान मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में कृषि नीति निर्माता, उद्योगपति, स्टार्टअप उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्रगतिशील किसान और शिक्षाविद एक मंच पर एकत्र होंगे। विशेष सत्रों में एग्रीटेक नवाचार, आधुनिक कृषि पद्धतियों, स्मार्ट फार्मिंग और तकनीकी उपयोग पर गहन चर्चा होगी। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी बदलाव को गति मिलेगी।

यह रोड शो ‘ग्राम-2026’ के मुख्य आयोजन की तैयारियों को गति देने वाला साबित होगा। साथ ही, यह निवेशकों और स्टार्टअप्स को राजस्थान के कृषि क्षेत्र में साझेदारी के लिए आकर्षित करेगा। राज्य सरकार का उद्देश्य कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और नवाचार आधारित बनाना है, ताकि किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वैश्विक आयोजनों से राजस्थान में एग्रीटेक स्टार्टअप्स को नई दिशा मिलेगी और राज्य धीरे-धीरे देश का अग्रणी कृषि नवाचार केंद्र बन सकता है। यह पहल ‘वोकल फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगी।

राजस्थान की कृषि क्रांति की नई शुरुआत

‘ग्राम-2026’ रोड शो राजस्थान के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकता है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य न केवल अपनी उन्नत कृषि नीतियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि निवेश और तकनीकी नवाचार के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर रहा है। एग्रीटेक, स्टार्टअप्स और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का यह संगम किसानों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। यदि इस दिशा में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो राजस्थान देश का अग्रणी कृषि नवाचार केंद्र बन सकता है और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

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Updated on:

23 Apr 2026 09:36 am

Published on:

23 Apr 2026 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / AgriTech India: नई दिल्ली में गूंजेगा ‘ग्राम-2026’ का बिगुल, ” राजस्थान बनेगा एग्रीटेक हब “

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