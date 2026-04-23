Jaipur Factory Fire: लपटें-धुआं-चीखें और मौत, धमाके से दहला इलाका…एक चिंगारी बनी विकराल

धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फैक्ट्री की खिड़की उड़कर ठीक सामने वाली फैक्ट्री के शटर से जा टकराई, जिससे उसमें छेद हो गया। फैक्ट्री से धुआं उठने लगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई।