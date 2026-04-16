Muhana Mandi : थोक मंडी में लोकल भिंडी अभी महंगी बिक रही, नींबू और हरी मटर के भाव भी ऊपर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में अब लोकल ​भिंडी की शुरुआत हो गई है। शुरुआती चरण में अभी लोकल ​भिंडी महंगी बिक रही है। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 25 से 35 रुपए के बीच रहे। वहीं नींबू पहले से महंगा बिक रहा है। आज नींबू के दाम 120 से 130 रुपए के बीच रहे। हरी मटर अब अंतिम चरण में है। इसलिए इसके दामों में इजाफा हो रहा है। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम और चढ़े। आज मटर के दाम थोक मंडी में 65 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज टमाटर के दामों में इजाफा हुआ। आज टमाटर हाइब्रिड 14 से 18 रुपए के बीच रहा तो देसी टमाटर के दाम आज 10 से 13 रुपए के बीच रहे। वहीं हरी मिर्ची के दाम आज यथावत रहे। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, ​शिमला मिर्च, करेला, लॉकी, कद्दू, बैंगन, खीरा, टिंडा, कैरी व तुरई के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 8 रुपए के बीच तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।