Muhana Mandi : टमाटर के दाम गिरे, सस्ता हुआ, हरी मिर्ची भी सस्ती, ​शिमला मिर्च और ​भिंडी अभी महंगी

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। जहां टमाटर के दाम गिरने से वह सस्ता होता हुआ नजर आया। वहीं हरी मिर्ची भी अब सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में टमाटर 20 से 22 रुपए प्रति किलो तक बिका। वहीं हरी मिर्ची भी आज 18 से 25 रुपए के बीच बिकी। वहीं आज मंडी में ​शिमला मिर्च और ​भिंडी महंगी बिकी। आज ​शिमला मिर्च के भाव 55 से 65 रुपए के बीच बोले गए, वहीं ​भिंडी के दाम भी आज 32 से 40 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दामों में दो रुपए की बढ़ोतरी हुई। आज थोक मंडी में आलू के दाम 8 से 14 रुपए प्रति किलो बोले गए। वहीं प्याज और लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज मंडी में प्याज 10 से 18 रुपए तक बिकी। लहसुन के दाम आज 25 से 75 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।