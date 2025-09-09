Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : टमाटर के दाम गिरे, सस्ता हुआ, हरी मिर्ची भी सस्ती, ​शिमला मिर्च और ​भिंडी अभी महंगी

जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। जहां टमाटर के दाम गिरने से वह सस्ता होता हुआ नजर आया। वहीं हरी मिर्ची भी अब सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में टमाटर 20 से 22 रुपए प्रति किलो तक बिका। वहीं हरी मिर्ची भी आज 18 से 25 रुपए के बीच बिकी।

जयपुर

Murari

Sep 09, 2025

- मुहाना थोक मंडी में आज स​​ब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। जहां टमाटर के दाम गिरने से वह सस्ता होता हुआ नजर आया। वहीं हरी मिर्ची भी अब सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में टमाटर 20 से 22 रुपए प्रति किलो तक बिका। वहीं हरी मिर्ची भी आज 18 से 25 रुपए के बीच बिकी। वहीं आज मंडी में ​शिमला मिर्च और ​भिंडी महंगी बिकी। आज ​शिमला मिर्च के भाव 55 से 65 रुपए के बीच बोले गए, वहीं ​भिंडी के दाम भी आज 32 से 40 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दामों में दो रुपए की बढ़ोतरी हुई। आज थोक मंडी में आलू के दाम 8 से 14 रुपए प्रति किलो बोले गए। वहीं प्याज और लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज मंडी में प्याज 10 से 18 रुपए तक बिकी। लहसुन के दाम आज 25 से 75 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 20 से 22 रुपए

मिर्ची 18 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 20 से 25 रुपए

फूल गोभी 14 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 25 से 28 रुपए

करेला 30 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 55 से 65 रुपए

नींबू 25 से 35 रुपए

लोकी 35 से 40 रुपए

भिंडी 32 से 40 रुपए

अदरक 38 से 68 रुपए

ग्वार फली 30 से 40 रुपए

बैंगन 20 से 30 रुपए

कद्दू 10 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 25 से 40 रुपए

तुरई 30 से 40 रुपए

अरबी 20 से 24 रुपए

टिंडा 40 से 60 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------------

आलू-प्याज के दाम िस्थर

आलू 8 से 14 रुपए

प्याज लोकल 10 से 14 रुपए

प्याज एमपी 14 से 16 रुपए

प्याज नासिक 16 से 18 रुपए

लहसुन 25 से 75 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ

जयपुर

