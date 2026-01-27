जमीन में गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर 15 लाख ठगने की तैयारी का पर्दाफाश, पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग के 3 लोगों को दबोचा

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
Inter-State Gang Busted: जयपुर। जमीन में गड़ा सोना मिलने और नकली सोना दिखाकर लोगाें से ठगी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पुलिस थाना खोरा बीसल ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 2 किलो नकली सोना, चांदी जैसी धातु के सिक्के और नकदी समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है।
आरोपी एक शख्स को 2 किलो नकली सोना देकर 15 लाख रुपए ठगने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी पूर्व में लोगों को जमीन में गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर ठगी की वारदातों में शामिल रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के अनुसार सूचना मिलने पर सोमवार को थाना खोरा बीसल के थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि खोरा बीसल थाना क्षेत्र में बैनाड़ फाटक के पास ठगी करने वाली गैंग के बदमाश जमीन में गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाते थे।
आरोपी जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान गड़ा सोना मिलने की कहानी बनाकर लोगों से ठगी करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने पीड़ित प्रकाश चंद मीणा से पहले नकली सोने का छोटा टुकड़ा देकर 10 हजार रुपए की ठगी की और बाद में 2 किलो नकली सोना देकर 15 लाख रुपए ठगने वाले थे। आरोपी वारदात करते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया।
पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों मालसिंह (58) निवासी गांव भट्टागांव सिंहरा थाना सदर बाजार जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी खानाबदोश रेलवे स्टेशन, सूरज सोलंकी (29) पुत्र देवेन्द्र सोलंकी निवासी मकान नंबर 221 बोतला सेक्टर 3 सिकंदरा आगरा (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी खानाबदोश रेलवे स्टेशन और शांति देवी (35) पत्नी मानसिंह निवासी थाना पंकी कानपुर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी खानाबदोश रेलवे स्टेशन को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ थाना खोरा बीसल में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, आरोपियों से अन्य मामलों में वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग