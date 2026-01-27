जमीन में गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर 15 लाख ठगने की तैयारी का पर्दाफाश, पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग के 3 लोगों को दबोचा

पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों मालसिंह (58) निवासी गांव भट्टागांव सिंहरा थाना सदर बाजार जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी खानाबदोश रेलवे स्टेशन, सूरज सोलंकी (29) पुत्र देवेन्द्र सोलंकी निवासी मकान नंबर 221 बोतला सेक्टर 3 सिकंदरा आगरा (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी खानाबदोश रेलवे स्टेशन और शांति देवी (35) पत्नी मानसिंह निवासी थाना पंकी कानपुर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी खानाबदोश रेलवे स्टेशन को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ थाना खोरा बीसल में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, आरोपियों से अन्य मामलों में वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है।