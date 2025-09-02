Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दाम फिर चढ़ने लगे, ​शिमला मिर्च, अदरक व टिंडा भी महंगा

- मुहाना मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गरम
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। जहां टमाटर के दाम एक बार फिर ऊपर जाते दिखे। वहीं शिमला मिर्च, अदरक व टिंडा आज भी महंगे बिके। थोक मंडी में आज टमाटर के दाम 27 से 32 रुपए के बीच बोले गए। शिमला मिर्च के दाम भी 50 से 58 रुपए के बीच रहे। अदरक भी आज 30 से 75 रुपए के बीच बिकी। टिंडा भी आज 40 से 50 रुपए के बीच बिका। इन्हें छोड़कर अन्य सब्जियों के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू, प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज के दाम 10 से 18 रुपए और लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 27 से 32 रुपए
मिर्ची 15 से 25 रुपए
बारीक मिर्च 30 से 32 रुपए
फूल गोभी 15 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 16 रुपए
करेला 25 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 58 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 30 से 35 रुपए
भिंडी 15 से 20 रुपए
अदरक 30 से 75 रुपए
गवार फली 20 से 30 रुपए
बैंगन 20 से 20 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए
तुरई 25 से 35 रुपए
अरबी 24 से 26 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
------------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 13 से 15 रुपए
प्याज नासिक 16 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ