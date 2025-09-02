Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दाम फिर चढ़ने लगे, ​शिमला मिर्च, अदरक व टिंडा भी महंगा

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। जहां टमाटर के दाम एक बार फिर ऊपर जाते दिखे। वहीं ​शिमला मिर्च, अदरक व टिंडा आज भी महंगे बिके। थोक मंडी में आज टमाटर के दाम 27 से 32 रुपए के बीच बोले गए। ​शिमला मिर्च के दाम भी 50 से 58 रुपए के बीच रहे। अदरक भी आज 30 से 75 रुपए के बीच बिकी। टिंडा भी आज 40 से 50 रुपए के बीच बिका। इन्हें छोड़कर अन्य स​ब्जियों के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू, प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज के दाम 10 से 18 रुपए और लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।