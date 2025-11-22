Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में आया उछाल, मटर भी महंगी बिकी

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर व हरी मटर के भावों में अच्छा-खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय देसी टमाटर की बंपर आवक होती है, इस कारण टमाटर के भाव काफी नीचे रहते हैं, लेकिन इस साल बारिश की वजह से फसल खराब होने के कारण टमाटर की फसल कमजोर है। इस कारण भावों में उछाल आया हुआ है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए के बीच बोले गए। ऐसी ही ​स्थिति मटर की भी है। इस समय पंजाब से मटर जयपुर मंडी में आता है, लेकिन इस साल पंजाब में बाढ़ की वजह से मटर की फसल चौपट होने की वजह से मटर भी महंगी बिक रही है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू 13 से 16 रुपए के बीच बिका तो पुराना आलू भी 6 से 12 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम भी नीचे चल रहे हैं। आज प्याज के दाम 7 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन 20 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।