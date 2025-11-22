Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में आया उछाल, मटर भी महंगी बिकी

- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज पुराना आलू व प्याज हुए सस्ते
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर व हरी मटर के भावों में अच्छा-खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय देसी टमाटर की बंपर आवक होती है, इस कारण टमाटर के भाव काफी नीचे रहते हैं, लेकिन इस साल बारिश की वजह से फसल खराब होने के कारण टमाटर की फसल कमजोर है। इस कारण भावों में उछाल आया हुआ है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए के बीच बोले गए। ऐसी ही स्थिति मटर की भी है। इस समय पंजाब से मटर जयपुर मंडी में आता है, लेकिन इस साल पंजाब में बाढ़ की वजह से मटर की फसल चौपट होने की वजह से मटर भी महंगी बिक रही है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू 13 से 16 रुपए के बीच बिका तो पुराना आलू भी 6 से 12 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम भी नीचे चल रहे हैं। आज प्याज के दाम 7 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन 20 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 45 से 48 रुपए
टमाटर देसी 40 से 50 रुपए
मटर 68 से 90 रुपए
मिर्ची 18 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 45 से के 48 रुपए
फूल गोभी 20 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए
करेला 40 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 55 रुपए
नींबू 25 से 28 रुपए
लोकी 20 से 22 रुपए
भिंडी 80 से 90 रुपए
अदरक 53 से 55 रुपए
ग्वार फली 50 से 55 रुपए
बैंगन 25 से 35 रुपए
कद्दू 15 से 16 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 20 रुपए
तुरई 25 से 30 रुपए
टिंडा 28 से 45 रुपए
गाजर 15 से 20 रुपए
मूली 12 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
पुराना आलू हुआ और सस्ता
आलू नया 13 से 16 रुपए
आलू पुराना 6 से 12 रुपए
प्याज 7 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
