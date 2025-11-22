Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में आया उछाल, मटर भी महंगी बिकी

राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर व हरी मटर के भावों में अच्छा-खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय देसी टमाटर की बंपर आवक होती है, इस कारण टमाटर के भाव काफी नीचे रहते हैं, लेकिन इस साल बारिश की वजह से फसल खराब होने के कारण टमाटर की फसल कमजोर है। इस कारण भावों में उछाल आया हुआ है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए के बीच बोले गए। ऐसी ही ​स्थिति मटर की भी है। इस समय पंजाब से मटर जयपुर मंडी में आता है, लेकिन इस साल पंजाब में बाढ़ की वजह से मटर की फसल चौपट होने की वजह से मटर भी महंगी बिक रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Nov 22, 2025

- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज पुराना आलू व प्याज हुए सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर व हरी मटर के भावों में अच्छा-खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय देसी टमाटर की बंपर आवक होती है, इस कारण टमाटर के भाव काफी नीचे रहते हैं, लेकिन इस साल बारिश की वजह से फसल खराब होने के कारण टमाटर की फसल कमजोर है। इस कारण भावों में उछाल आया हुआ है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए के बीच बोले गए। ऐसी ही ​स्थिति मटर की भी है। इस समय पंजाब से मटर जयपुर मंडी में आता है, लेकिन इस साल पंजाब में बाढ़ की वजह से मटर की फसल चौपट होने की वजह से मटर भी महंगी बिक रही है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू 13 से 16 रुपए के बीच बिका तो पुराना आलू भी 6 से 12 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम भी नीचे चल रहे हैं। आज प्याज के दाम 7 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन 20 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 45 से 48 रुपए

टमाटर देसी 40 से 50 रुपए

मटर 68 से 90 रुपए

मिर्ची 18 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 45 से के 48 रुपए

फूल गोभी 20 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए

करेला 40 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 50 से 55 रुपए

नींबू 25 से 28 रुपए

लोकी 20 से 22 रुपए

भिंडी 80 से 90 रुपए

अदरक 53 से 55 रुपए

ग्वार फली 50 से 55 रुपए

बैंगन 25 से 35 रुपए

कद्दू 15 से 16 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 20 रुपए

तुरई 25 से 30 रुपए

टिंडा 28 से 45 रुपए

गाजर 15 से 20 रुपए

मूली 12 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------------

पुराना आलू हुआ और सस्ता

आलू नया 13 से 16 रुपए

आलू पुराना 6 से 12 रुपए

प्याज 7 से 15 रुपए

लहसुन 20 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में आया उछाल, मटर भी महंगी बिकी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चिकित्सा मंत्री से बोले पीड़ित, दो-दो लाख रुपए मांगे नौकरी के, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अक्सा कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोप

जयपुर

राजस्थान की नौकरशाही में हलचल: टकराव पड़ा भारी…पंत के बाद शिखर की बारी, CMO में एसीएस अरोड़ा को सौंपी कमान

rajasthan bureaucracy shakeup shikhar agrawal out akhil arora cmo acs
जयपुर

Jaipur Junction : रेलवे का बड़ा अलर्ट, आज और कल जयपुर जंक्शन से नहीं गुजरेंगी ट्रेनें, जानें वजह

Railway Big Alert trains will not pass through Jaipur Junction today and tomorrow know reason
जयपुर

Patrika National Book Fair: लोकतंत्र की नब्ज समझाएगी पुस्तक ‘जन के मन तक’

जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 54 .... बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (12 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 54 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.