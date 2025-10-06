Muhana Mandi : टमाटर-हरी मिर्ची हो रहे सस्ते, ​​भिंडी, शिमला मिर्च और ग्वार फली हो रही महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। थोक मंडी में आज जहां टमाटर और हरी मिर्ची के दाम नीचे आते दिखाई दिए तो ​भिंडी, ​शिमला मिर्च व ग्वार फली के दाम ऊपर रहे। आज मंडी में टमाटर 15 से 22 रुपए के बीच बिका तो हरी मिर्ची 16 से 25 रुपए के बीच बिकी। वहीं ​भिंडी के दाम आज 25 से 35 रुपए के बीच रहे। ​शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे और ग्वार फली के दाम 35 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, अरबी, तुरई, करेला, लोकी और नींबू के दाम आज स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। मंडी में आज आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 8 से 17 रुपए के बीच बिका। लहसुन आज भी नीचे रहा। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।