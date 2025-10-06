Muhana Mandi : टमाटर-हरी मिर्ची हो रहे सस्ते, ​​भिंडी, शिमला मिर्च और ग्वार फली हो रही महंगी

- मुहाना थोक मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। थोक मंडी में आज जहां टमाटर और हरी मिर्ची के दाम नीचे आते दिखाई दिए तो भिंडी, शिमला मिर्च व ग्वार फली के दाम ऊपर रहे। आज मंडी में टमाटर 15 से 22 रुपए के बीच बिका तो हरी मिर्ची 16 से 25 रुपए के बीच बिकी। वहीं भिंडी के दाम आज 25 से 35 रुपए के बीच रहे। शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे और ग्वार फली के दाम 35 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, अरबी, तुरई, करेला, लोकी और नींबू के दाम आज स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। मंडी में आज आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 8 से 17 रुपए के बीच बिका। लहसुन आज भी नीचे रहा। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 15 रुपए 22
मिर्ची 16 से 25 रुपए
बारीक मिर्च 35 से 42 रुपए
फूल गोभी 20 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 17 से 22 रुपए
करेला 25 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 30 से 32 रुपए
लोकी 15 से 22 रुपए
भिंडी 25 से 35 रुपए
अदरक 40 से 65 रुपए
ग्वार फली 35 से 70 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 30 रुपए
तुरई 13 से 18 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
लहसुन हो रहा सस्ता
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल+एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 17 रुपए
लहसुन 15 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
